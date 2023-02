Mi pareja sufre ataques de ansiedad y no acepta que necesita terapia

Pregunta: Hola Doctora, siento un gran alivio tan solo con escribirle, pues se que usted me orientará con relación a lo que me está pasando. Tengo una relación de unión libre desde hace 6 años. Cuando éramos novios él era un chico muy tranquilo y me había comentado que sufría de ataques de ansiedad. Pues le cuento que eso no ha mejorado, al contrario, siento que está peor y que no acepta que necesita ir a terapia. No le gusta ir a fiestas, ni al cine ni donde hay mucha gente.

Él hace cosas que me desesperan como lo psicorígido que es con la limpieza, con el tema de cambio de planes, etc. Pienso que hemos llegado al punto de no retorno pues él me confesó que de vez en cuando se toma una pastilla que lo ayuda a calmarse, aunque nunca ha ido al médico, su madre se lo recomendó, ya que los dos son muy parecidos en cuanto a sus angustias y temores. Realmente lo quiero pero no se si pueda seguir lidiando con esto. ¿Qué me aconseja?

Respuesta: Querida, convivir con alguien que tiene una condición mental puede ser desgastante y más si no entendemos el accionar del mismo, pues muchas veces por desconocimiento pensamos que la persona no pone de su parte para mejorar cuando realmente las cosas son más complicadas de lo que parecen.

Mi recomendación es que busques ayuda profesional de un psicólogo clínico para que puedas aprender a entender y gestionar todo lo que estás viviendo con tu pareja. Claro, es importante que él tenga conocimiento de lo que vas a hacer y el motivo que te lleva a hacerlo, que genuinamente es la necesidad que sientes de ayudarlo y que no te sientes en la capacidad de hacerlo sin orientación.

Entender un Trastorno Obsesivo Compulsivo o una Ansiedad Generalizada no es nada fácil. Es muy común que por desconocimiento lleguemos a minimizar el impacto que esto tiene en la persona que lo sufre, y en especial, en la vida en pareja y por ende, generar mayores complicaciones en la dinámica.

Lo mejor es acudir con un especialista que te ayude a aprender a manejar las consecuencias que esto tiene en sus vidas y te enseñe cómo puedes, desde tu posición, poner límites sanos para que él valore la necesidad de la ayuda.