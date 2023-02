Tener propiocepción financiera es la clave para tu dinero

Cada movimiento que tiene que ver con dinero debe estimular una actividad cerebral. Luego, de manera inconsciente o consciente, disparar un proceso automático que nos haga sacarle el mayor de los provechos a nuestro dinero.

La propiocepción es un proceso natural del cuerpo humano que se da de ida y vuelta entre los músculos y el cerebro. Cada vez que los músculos reciben una información, el cerebro le da las señales para que otros músculos actúen en consecuencia. Si el tobillo se tuerce, de inmediato, otros músculos se adaptan para que no caigamos o para hacer que la caída tenga la menor consecuencia posible.

—Diego sosa, ¿podemos hacer que nuestro cerebro haga lo mismo con nuestras finanzas?

Sí, programándolo para que funcione desde el inconsciente y en otros casos nos avise para hacerlo desde el consciente, como enseño en mi libro Arco Iris Financiero.

Ejemplo: Si vemos una oferta de una pieza de ropa, ¿qué pensamos? Algunos, que podemos aprovechar la oportunidad. Otros, que debemos aprovecharla.

Un pequeño cambio de verbo nos indica la programación que tenemos: Podemos o debemos.

Debemos: El inconsciente nos dice que es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Nos indica que estamos sacando ventaja y que seremos los sabios y aventajados si hacemos la adquisición. El consciente no recibe señales, al comando está el inconsciente.

Podemos: El disparador inconsciente nos dice que es posible que saquemos ventaja de la situación. Nos activa el consciente para hacer el análisis de si en verdad es una oportunidad y si es cierto que me cubre una necesidad. Luego analizo si es prioridad para mí. También sabré ver si no dejaré de adquirir otras cosas prioritarias por “aprovechar” esta opción, etc.

Lograr que el ‘podemos’ esté habilitado depende de nuestra PNL (Programación Neurolingüística). Durante toda nuestra vida hemos visto y escuchado lo que nos ha programado, con frases como: “La vida es ahora”, “el dinero está hecho”, “guarda pan para mayo y leña para abril”, “más vale pájaro en mano que cien volando”, “grano a grano se llena la gallina el buche”, etc.

Si analizamos, algunas de ellas nos hacen no pensar en el mañana; otras, todo lo contrario. Vemos algunas que nos hacen precavidos; otras, arriesgados.

Depende en el ambiente que vivimos podemos vivir esas teorías y decidir, inconscientemente, vivirlas o rechazarlas y actuar opuestos a ellas.

Reprogramarnos asertivamente es entrar información adecuada para lograr lo que deseamos. Si practicamos deportes nuestro cerebro activará más fácil los músculos que evitarán la caída. De no hacerlo, activará los de amortiguar el golpe.

Las frases, como ejemplo, quizá no son lo más productivo para mí. Y de seguro que no me sirven en cada situación. En algún momento tendré que ser precavido; en otro, tomar riesgo.

Para reprogramarme y que mis reacciones sean favorables no es cuestión solo de pensar, sino de tener los conocimientos necesarios. ¿Para qué sirve ahorrar y cómo hacerlo de manera asertiva? Esto me llevará a saber qué hacer cuando reciba dinero. Lograr convertir mi ingreso en calidad de vida.

Administrar muy bien todo lo que tiene que ver con mis finanzas personales es una gran meta, por eso abogo a la propiocepción financiera. Que cada actividad que tenga que ver con dinero mi cerebro accione con la información correcta, llevando a todas las áreas la compensación adecuada en el momento indicado. Así logro la calidad de vida que realmente merezco.