Pregunta: Un saludo, siempre escucho el programa y es mi autoayuda en momentos difíciles como ahora. Tengo un problema. Mi pareja, que es adicta al trabajo, es una persona muy enfocada en su negocio, va a la oficina hasta los domingos, a veces, cuando está en casa, el cree que, porque está conmigo, pasamos el día juntos y porque trabajamos y vivimos juntos ya es suficiente. Se pone a ver ese celular, las redes y se pasa horas, yo me siento sola y le reclamo y me dice que no hace nada malo, que está tranquilo que está conmigo, que no anda con mujeres ni bebiendo. La verdad es que sí, está en casa, pero es como si no estuviera, no quiere salir y somos jóvenes, no sé qué hacer, lo quiero y lo respeto, pero creo que una parte de mí se está desconectando de esta relación y, más que amarlo, lo necesito. No sé qué pensar, pero me siento muy triste y muy sola. La angustiada.

Respuesta: ¡Hola! realmente tienes todo el derecho de sentirte mal ante el comportamiento de tu pareja y te explicaré, pues va más allá de sumergirse en las redes o en su trabajo, se trata más del poco compromiso de crear intimidad y sé que muchos dirán, “pero ese pobre hombre lo único que hace es dedicarse a su familia y trabajo” y sí, válido su esfuerzo y entrega, pero la relación de pareja también requiere de un espacio que debe ser reclamado constantemente para no ser contaminado ni por el trabajo, los hijos, los problemas y las familias políticas, pues, en ese espacio, se construye la base de una relación sólida.

La gente piensa que para sostener el amor hay que hacer cosas súper extraordinarias y no, el amor se cultiva durante la rutina de la vida cotidiana, los pequeños momentos de conexión aparentemente sin sentido son los más significativos de todos.

Hay ciertos ejercicios sencillos que pueden ustedes hacer para que consigan de nuevo la conexión:

1 Expresen lo que aprecian de su pareja. La idea es reconocer cuando el otro esté haciendo algo bien.

2 Envíense fotos de momentos agradables que han vivido.

3 Traten de cenar en la mesa por lo menos dos veces a la semana sin celular ni tv encendida.

4 Escríbanse cada día por una semana las razones por la que se eligieron.

5 Y no menos importante, dense un espacio para que puedan gerenciar sus emociones sin la necesidad de estar juntos.

Si él no está dispuesto a realizar estos ejercicios, entonces les recomiendo buscar ayuda, pues lo que parecería algo pequeño, podría dañar el vínculo. l