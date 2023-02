El perro pierde pelo

Pregunta: Hola Doctor, quiero decirle que me encanta muchísimo su columna y nunca me la pierdo soy su fiel seguidora, y me llevo de mucho de sus consejos. Tengo una perrita chihuahua de un año y ocho meses y hace como un año más o menos que pierde su pelo, acá en la casa todo tiene pelo de ella, y es algo que ya no aguanto. Hablé con un veterinario y me dijo que el problema puede ser la comida. ¿Podría ser eso el problema? Agradecería muchísimo su respuesta. Un cordial saludo ,bye.

Respuesta: Uno de los problemas más comunes es la caída de pelo en los perros o gatos.

Estos se corrigen, pero el proceso es lento. Si pones en práctica estos consejos verás que no vas a ver pelos de perro volando todo el día por la casa.

Primero: Debes de mantenerlo libre de parásitos tanto externos como internos desparasitándolo periódicamente.

Segundo: Bañarlo solamente con shampoo para perros. Los productos de uso humano le causan gran irritación a la piel y aumentan la caída del pelo.

Tercero: Una correcta alimentación, te recomiendo solamente un buen alimento balanceado especial para problemas de piel.

Cuarto: Bañarlo una vez solamente por semana, el exceso de baños le provoca inflamación e irritación y le disminuye las defensas naturales.

Quinto: Existen suplementos que contiene una fórmula de vitaminas y minerales a bases de omega 3 y omega 6 y ácidos grasos específicos para fortalecer y mejorar su piel y pelaje.

Sexto: si notas que se rasca demasiado, o la piel se ha puesto roja e irritada y con olor fuerte, es necesario que lo lleves al veterinario ya que algunas enfermedades de la piel pueden provocar pérdida de pelo y en estos casos es importante determinar cuál es el problema y realizar el tratamiento correspondiente. Lo más importante: no debes proporcionarle nunca comida casera solo su alimento especial para perros.