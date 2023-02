Estoy muy ansiosa

Pregunta: Hola doctora, soy una mujer de 32 años, casada y con un bebé, siempre me he considerado una persona nerviosa y con lo ocurrido en Turquía (terremoto) no he vuelto a tener paz, no duermo bien y sé que soy ansiosa, pues no es la primera vez que me pongo de esta forma. Siento que en cualquier momento puede ocurrir una tragedia similar aquí en el país y me pongo sudorosa, el pecho me duele, la respiración se me entrecorta y mi esposo dice que soy una alarmista y puede ser, pero es algo que yo no controlo. ¡Ayúdeme!

Respuesta: Cuando están ansiosas, las personas suelen predecir los acontecimientos futuros que las harán sentirse angustiadas, a esto lo llamaremos “la catastrofización”, que es uno de los patrones de pensamiento más comunes que experimentan los individuos que presentan periodos de ansiedad prolongado. Lamentablemente, mucha gente entiende que negar lo que ocurre es lo más sano y no es así, la forma de desafiar a la catástrofe no es negarla ni tratar de alejarla, la mejor estrategia es examinarla un poco más de cerca.

A continuación, te comparto algunas preguntas que puedes utilizar para cuestionar el pensamiento catastrófico:

1 ¿Qué posibilidades hay de que el suceso catastrófico que temes ocurra realmente?

2 ¿Hay alguna prueba real de que vaya a ocurrir?

3 Si le contara a un amigo cercano este evento catastrófico, ¿qué pensaría?

4 Pensando en diferentes posibilidades, qué es lo más probable ¿sucede?

Una segunda forma de enfrentarse a la catástrofe que algunas personas encuentran muy útil es seguir la lógica hasta el final. La idea es que examines los pensamientos catastróficos paso a paso y veas a dónde te llevan. Aquí funciona muy bien escribir ese pensamiento coherente que siempre debe ir apegado a la realidad.

Si te fijas, el poder conversar contigo misma es una excelente forma de bajar tus niveles de reactividad y poder lidiar con el malestar causado por una situación que ocurrió en otro lugar. También es importante que aceptes tu incertidumbre, que no luches con ella y que adoptes hábitos y conductas que puedan crear bienestar en tu día.