La ex nos visita

Pregunta: Buenas noches doctora, yo quiero saber si está bien que la madre del hijo de mi esposo venga a la casa donde vivimos mi esposo y yo. Ellos quieren venir a mandar aquí, a mi casa, y él le dice a su madre que vaya y se acueste aquí, en mi cama, si le da sueño; que se siente a comer en nuestra mesa, si tiene hambre, sin importarle si hay comida para todos o no y hasta ha usado mi ducha y casi siempre lo hacen cuando estoy trabajando. No puedo decirle nada a mi esposo, porque se pone del lado de ellos y no entiende que la presencia de su ex en mi casa me molesta. Creo que voy a dejar todo.

Respuesta: Creo que el primer error que cometes es pensar que la que está mal es la ex de tu esposo, es importante que asumas que la persona que te debe respeto y compromiso es tu pareja y las demás personas llegarán hasta donde él se lo permita, por lo que creo que no debes seguir enfocándote en lo que hace ella, pues realmente quien no ha priorizado la relación de ustedes es él, no ella.

También, me preocupa el hecho de que sientas que no puedes decirle nada a él pues siempre defiende el otro lado y yo te pregunto, ¿cómo te sientes cuando te das cuenta que tu esposo no es capaz de ponerse en tus zapatos? ¿Cómo le haces sentir a él tu malestar?

Estoy segura que has tenido cientos de conversaciones con él donde le expresas tu enojo de una forma u otra y creo que es momento de cambiar la dinámica y accionar, sé que no será fácil, pero si quieres que te respeten, debes demostrar que no estarás en la disposición de jugar dentro de esta danza que para ti es insostenible.

Por última vez conversarás con él y le dirás cómo te sientes al darte cuenta que no valora tus sentimientos, luego procederás a decirle que ya no seguirás tolerando las cosas que hasta ahora trataste de manejar por estar bien con él, pero que al final te sientes mal. Luego vas a comentarle, sin posición de amenaza, que si vuelve a ocurrir entonces será una clara demostración de que él elige seguir causándote daño.

Sé que quizás digas que ya intentaste esto, pero quiero que hables en primera persona, le expreses cómo te sientes y si después de eso tu pareja no hace cambios, creo que la historia es distinta y debes asumir tu dignidad, pues nadie tiene porque vivir un infierno dentro de una relación y simplemente hay cosas que no se obligan, que deben surgir por el amor y respeto que le tenemos a nuestra pareja.