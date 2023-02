Paseando el rottweiler

Pregunta: Hola doctor. Le escribo para pedirle consejo de cómo puedo acostumbrar a mi perro, un rottweiler de 6 meses a caminar a mi lado y no delante de mí. Lo saco a pasear todos los días y se me hace difícil controlarlo, además siento que le hace daño en la garganta de tanto que hala. Intento llamarle la atención y tocarlo para que se distraiga, pero no me vale nada. ¿Qué puedo hacer? Gracias.

Respuesta: Es muy común ver al perro paseando a su amo, Cambiar esto es muy sencillo. Para empezar, cuando saques a pasear a tu mascota siempre procura tener mucha paciencia. Asegúrate de que la correa sea de un buen largo, entre 12 y 15 pies, y que no sea retractable. El perro jala porque quiere ir a algún lugar y aprenden que si jalan lo suficiente los llevarás ahí. Así que cuando salgas a caminar si tu perro comienza a jalar detente ahí mismo hasta que se calme y no hales más de la correa y comienza a caminar de nuevo. Las primeras veces te

parecerá que la caminata dura por horas, pero los frutos valdrán la pena. No hagas las caminatas muy largas, solo más frecuentes así tu perro aprenderá que “jalar” no lo lleva a ningún lado. Recuerda cada vez que hale de la correa, detente.