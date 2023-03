Busca citas en las app

Pregunta: Hola doctora, ¿qué hacer cuando tu esposo se la pasa buscando mujeres en app de citas y por más que le hablas siempre te miente? Él tiene 45 años y solo busca hablar con mujeres de 18 a 23 años.

Respuesta: Quiero comenzar preguntando ¿cómo te sientes al cuestionar las razones que puede tener tu esposo de buscar otras mujeres? ¿Entiendes que mereces ese trato? ¿Crees que es justo para ti? ¿Mereces vivir en una agonía eterna?

Aún no te has dado cuenta que al cuestionar sus razones estás buscando una forma de aceptar lo que él está haciendo y nada justifica su accionar. Creo que debes dejar de averiguar con quién tu esposo se está citando y ocuparte de tu vida, de darle un sentido que no dependa de lo que él hace o deje de hacer.

Nadie merece ser irrespetado y menos cuando entregamos lo mejor de nosotros mismos.

La exclusividad de una relación se puede ver afectada en algún momento, pero para que exista sanación debe haber un sincero arrepentimiento y cambio de conducta. Si esto no ocurre, entonces es mejor salirse de la ecuación, pues al final, él hace lo que quiera y tú, mi querida, terminarás enferma.