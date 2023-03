Descubrió que su pareja le es infiel

Pregunta: Hola doctora, le estoy escribiendo con el alma rota, tengo una relación de 9 años, en la actualidad me enfrento a un diagnóstico de cáncer y me di cuenta que mi pareja me es infiel. No sé cómo actuar, lo amo, no imagino la vida sin él, pero esto es demasiado, justamente en este momento.

Respuesta: Hola mi querida, lamento muchísimo leer por lo que estás pasando, realmente no sé cómo te sientes, pero desde mi experiencia terapéutica estás lidiando con dos torbellinos que deben tenerte abrumada, dolida, enojada y sin fuerzas para tomar decisiones.

Pero es momento de priorizar tu salud, pues sin ella es imposible manejar nada en la vida y con esto no te estoy diciendo que te hagas de la vista gorda, no, con esto te estoy diciendo que es necesario que te enfoques en tu tratamiento, en los cambios que requieres hacer para tener de nuevo salud.

También, entiendo que debes conversar con él, desahogarte, decirle todo lo que piensas y sientes y hablarle de la decisión que has tomado de priorizar ante todo tu salud y que entienda que no es que has pasado la página, más bien, dejas esta nueva situación en un compás de espera y que solo le pides que no te siga quitando tu paz, que si siente amor por ti o respeto que cumpla el trato de exclusividad en este momento tan difícil.

También, es importante que entiendas que tu vida no puede ser manejada desde la responsabilidad de tu pareja, pues tienes que centrarte en ti. La tristeza estará estacionada en todo este proceso y necesito que sepas que es normal, no tan solo por la infidelidad sino también por el diagnóstico.

Déjate acompañar por un psicooncólogo para que puedas transitar este proceso con tranquilidad y enfocada en tu bienestar. Aprende a valorar lo realmente importante en esta vida y no te sientes a dar tiempo para que él valore lo que eres, es mejor no esperar nada del otro cuando ocurren situaciones como estas, pero si él demuestra arrepentimiento, entonces, explícale lo que necesitas de él para intentar volver a confiar.