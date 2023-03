Menos pan para hoy, más pan para mañana

Si una empresa quiere crecer, le resulta contraproducente repartir las ganancias a sus dueños para que estos compren más pan hoy. El dinero que sobra a fin de año no puede ser disfrutado porque hará falta para los planes de crecimiento que se tienen.

¿Tienen las personas claro su plan de crecimiento?

Ese es el gran detalle. Cada día más personas viven lo que se ha llamado el cheque a cheque, sin un plan, solo con sueños. Cuando miran a un mejor futuro se lo plantean con más ingresos de su trabajo. Ganar más es la consigna, en vez de pensar que lo pueden alcanzar acumulando patrimonio productivo; O sea, reinvirtiendo parte de la ganancia, como explico por extenso en mi libro Arco Iris Financiero.

Imaginemos que un nuevo emprendimiento quiera crecer, tiene dos opciones: Puede usar el dinero que se va ganando o tomar prestado. ¿Cuál le sería más rentable?

Imaginemos también que llega un momento de dificultad: Si tiene patrimonio puede usarlo, si tiene deudas, quizá ni le presten más.

En lo personal es idéntico. El gran inconveniente, insisto, es que la gran mayoría no tiene plan, se conforma con soñar. Despertar para vivir el sueño le resulta doloroso, porque piensa que dejar de disfrutar del pan es un sacrificio.

Quien está hasta el cuello entiende que la teoría de comprar menos pan hoy para poder comprar más mañana no es una opción. Rebaten que no es posible y nunca inician. No miran hacia dentro y se analizan. Están pagando intereses de préstamos y ese es el dinero que podrían ya utilizar para comprar más pan… pero la culpa no es de ellos, sino del sistema.

¿Del sistema? ¿Cómo así, Diego Sosa?

Lo primero que escucho es que no ganamos suficiente dinero. Por otro lado, me explican que la sociedad lleva a uno a… ya sabes.

Veamos: La sociedad nunca había tenido más dinero disponible que hoy. Solo hay que ver la cantidad de teléfonos inteligentes que existen en un país.

Un dato curioso antes de seguir. En la República Dominicana, el 91% de los hogares tiene teléfonos inteligentes, el 46% con internet. Mientras que solo el 21% de los hogares tienen conexión de sus inodoros al alcantarillado público.

Sigo: Me pregunto cuánto gastan los que dicen no poder guardar en: Un concierto, una bebentina, muchas fiestas, regalos, préstamo de más de 3 años para comprar un vehículo, salidas al cine, ir al centro comercial, comprar más ropa innecesaria, acumular pares de zapatos, comprar televisores grandes, pagar suscripciones a streaming, comprar teléfonos, plan para el móvil… Podría seguir enumerando, pero, mejor paro.

En Estados Unidos más del 60% de la población declara vivir de cheque a cheque. La mayoría no sabe en qué se les va el dinero. Pero, peor aún, no tienen idea en qué han gastado lo recibido. Ese es el detalle a tomar en cuenta.

Ahora pregunto: Si no pagara intereses de deudas no planificadas o de las que son no productivas, ¿cuánto tendría disponible para comprar pan?

La peor noticia en cuanto a eso viene ahora: A esos que tienen esas deudas, de no tenerlas, de todas formas no les alcanzaría el dinero. Es que ya pasaron por esa época y entraron en la que están. Su comportamiento será el mismo porque su programación ya está, solo pueden cambiar el resultado si cambian su comportamiento… y se puede.

El que desee comprar más pan en el futuro tendrá que hacer lo que los que ya compran más pan hacen… comer menos pan ahora, creando patrimonio para usarlo a su gusto; no para desperdiciarlo en compras que no traen más que la satisfacción del momento y pagando intereses de deudas que desearían no tener.