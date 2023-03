Sexo todos los días

Pregunta: Hola doctora, le escribo porque me siento un poco preocupada. Quiero saber si estoy mal. Yo tengo mi pareja, es un hombre atento, cariñoso y amoroso, pero hay un problema: él quiere tener relaciones sexuales todos los días. Hay momentos en los que yo no quiero, porque no me siento bien, y hay otros en los que lo complazco, pero él siempre quiere y yo tengo días que le doy todo y otros en los que no puedo, como cuando me va a llegar el periodo y yo no quiero ni que se me pegue. A veces pienso que puede ser mi problema con los ovarios, que ni he podido tener hijos, doctora, de verdad, necesito su consejo. Atentamente, la pensativa.

Respuesta: Querida pensativa, lo que te ocurre es muy común en las parejas. Llegar a tener una frecuencia sexual donde ambos se sientan satisfechos requiere trabajo y compromiso de las dos partes. Ahora bien, estar con alguien que te presiona para hacerlo todos los días, sin importar cómo te sientes, trae muchísimas complicaciones con el tiempo pues ya dejas de hacerlo por satisfacción personal y se convierte en un trabajo forzoso.

Es necesario que seas honesta con tu pareja; dile que tanta presión de su parte no te hace bien y te genera incomodidad, que eso no significa que no disfrutas estar con él, pero te gustaría que las cosas no fueran impuestas. También debes confesarle que, muchas veces, accedes a hacerlo para salir del paso.

Es importante que sepas que es posible que tu pareja se sienta ofendido cuando decidas hablar, pero debes mantener tu posición, pues es mejor ser honestos y poner límites sanos que seguir aguantando hasta que un día llegues a odiarlo por no saberte valorar.

Si tu pareja no respeta tu posición, después de hablar con él, es necesario que busquen orientación profesional que los ayude a negociar y llegar a una frecuencia sexual satisfactoria, para evitar que lo que debe ser grato, placentero y un momento de entrega, se convierta en un espacio desagradable, porque así no se puede tener una vida de pareja pues es básico vivir en calma, no con la angustia de que debemos hacer cosas para complacer al otro y llevar la fiesta en paz y, al final del día, sentirnos abusados y desconsiderados.