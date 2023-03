Martha Beato: “El éxito consiste en lograr lo que deseas y la felicidad en disfrutar lo que logras”

¿A qué nos referimos cuando hablamos de felicidad?

La felicidad es un estado mental y emocional que se caracteriza porque la persona que lo experimenta se siente a gusto con su vida, con lo que está pasando en ella. Otra característica es que la persona tiene la capacidad de disfrutar y saborear los eventos, las relaciones, los momentos, los detalles pequeños y grandes. La felicidad tiene mucho que ver con una disposición de hecho, hay personas que están predispuestas a la felicidad y otras a la infelicidad. Mas aún, hay personas que no tienen permiso para ser felices y, por lo tanto, cuando son felices se boicotean, buscan la manera de dañar el momento, de perder rápidamente el bienestar; hay personas a las que, definitivamente, no les resulta fácil conectar con ese estado emocional.

¿Existe un secreto para la felicidad?

Hay factores que son como el secretico de la felicidad. Uno de ellos es poder disfrutar mientras caminas hacia lo que deseas, los procesos, y también tiene que ver con estar con un buen estado de ánimo, independientemente de los retos, de las dificultades, que son propias de la vida.

Otro de los secretos es tener la capacidad de conectar con lo que va bien, con lo que te gusta, con lo que te puede hacer entrar en un estado anímico positivo, también recuperarte con facilidad de los golpes de la vida. Otro de los factores que son parte del secreto es cuando puedes vivir más en el presente y estar más conectado con lo que estás viviendo ahora. Ir al pasado solamente para conectar con buenos recuerdos y utilizar el pasado como referencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/03/18/hombre-parado-enfrente-de-una-puerta-60539b2e.jpg

¿Se puede medir la felicidad?

La felicidad tiene grados y hay momentos en que son fabulosos, picos de felicidad, pero uno no se pasa todo el tiempo ahí. Por eso hablamos de visitar la felicidad, la felicidad es un lugar que visitas, que disfrutas y del que sabes que tienes que despedirte, pero puedes volver. La clave está en poder visitar con frecuencia la felicidad.

¿Ser feliz y estar feliz es lo mismo?

Tenemos que hacer una distinción entre ser feliz y estar feliz. Hay que tener un poco de cuidado con eso. A veces se dice ‘soy feliz y no estoy feliz con lo que está pasando’, no hay coherencia muchas veces en lo que dices y lo que se está viviendo.

¿El secreto de la felicidad va más allá de lo material?

Los bienes materiales son importantes para nuestras vidas y por tanto pueden contribuir con nuestro bienestar, es más, pueden generarlo. Hay estudios que lo demuestran. A través de los bienes materiales se puede vivir una vida más confortable, hacer viajes, ir a restaurantes, todos estos son factores externos invitan a la felicidad.

¿Ser feliz no significa estar contento todo el tiempo?

Estar contento puede ser un indicador de que estás feliz no necesariamente de que eres feliz. La verdad es que ser feliz no tiene que ver con estar supercontento; es más, cuidado, porque a veces estar siempre súper contento puede ser un mecanismo, un indicador de una persona con una conducta evasiva, de una mirada de gran superficialidad, una postura falsa, es decir, que estar súper contento no es una señal idónea. Pudiera ser una señal tramposa.

¿La felicidad está sobrevalorada?

Lo que creo que está sobrevalorado es creer que lo que la propicia son factores externos solamente o que los factores externos tienen por siísolos el poder de entrar y darte la felicidad. O que son suficientes para estar feliz. Eso es lo que está sobrevalorado

¿No existe una fórmula mágica que valga para todo el mundo?

Te diría que no hay una fórmula, pero sí hay ingredientes; es como una receta, no te doy la receta, pero te digo lo que lleva. Cada uno tiene que elaborar su receta, su fórmula para construirla según sus condiciones, su naturaleza, su visión del mundo, su búsqueda. Para construir la felicidad cada uno de nosotros debe revisar cuáles factores internos y externos la propician en ti y cuáles la bloquean.

¿Es posible medir algo tan subjetivo como la felicidad?

En el concepto de felicidad hay un aspecto subjetivo, pero hay otro que es objetivo. De hecho, conocemos el informe mundial de la felicidad, que es realizado por la ONU para medir la evolución de felicidad de los ciudadanos en 156 países, y para esto se utilizan datos de la encuesta mundial de Gallup. Hay formas de medirlo.

6 factores que propician la felicidad En este año, y ya en el 2022, se habla de una epidemia de tristeza en las generaciones más jóvenes, adolescentes y personas de la tercera edad, porque ahora es que estamos recibiendo el impacto, la resaca, de la pandemia y, definitivamente, ha habido un descenso de los niveles de felicidad a nivel mundial. Sin embargo hay seis factores que la propician: Aparearse. Esa necesidad tan grande que las personas sentimos de tener pareja, de ir acompañados por la vida, eso está en la esencia del ser humano y es un factor que propicia la felicidad, por eso tanta gente le pone tanta fuerza y esperanza a creer que una relación de pareja le va a dar felicidad, porque eso es un factor que podría contribuir. Tener vínculos de parentesco familiar. Eso es interesante. Es el problema de los inmigrantes que se alejan de las familias y por eso empiezan a llevarse su familia porque es un factor fundamental para las personas sentirse en bienestar. También vemos cómo hay quienes consiguen buenos trabajos en otros países y las condiciones son buenas, sin embargo, pudieran sentirse incompletos, hay algo que no les facilita la felicidad y tiene que ver con este factor de vinculo de parentesco. Las amistades sólidas. Las amistades con lazos fuertes, esa necesidad de relacionarnos con los demás, de pertenecer, es fundamental. Las alianzas de cooperación. Por eso hablamos tanto de la importancia del trabajo en equipo en las empresas y en las familias, y la importancia de que se genere unión y armonía. De ahí las asociaciones de vecinos, y esos grupos pueden tener tanta fuerza porque tiene que ver con esa necesidad profunda de tener alianzas de colaboración. Vivir en un entorno seguro, definitivamente. Alimentos de calidad.