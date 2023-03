«Vámonos pa Cai, primito hermano, vámonos pa Cai». No se asusten, no me he vuelto loca. Así dice el estribillo de un precioso tanguillo gaditano que resuena en estos días en mi cabeza. Y no es para menos. La semana que viene el mundo de la lengua española se va para Cádiz. En esta bellísima ciudad andaluza, y bajo la «salada claridad» del poema de Manuel Machado, vamos a celebrar la semana próxima el IX Congreso Internacional de la Lengua Española con el lema «Lengua española, mestizaje e interculturalidad. Historia y futuro». Ambicioso, pero ¿qué no lo es cuando de lengua española se trata?

Detrás de la organización de este congreso internacional están nada menos que la Asociación de Academias de la Lengua Española y el Instituo Cervantes, y una larga historia de encuentros trienales para promover la investigación sobre el español. Se trata de convocar un foro internacional en el que se reflexione sobre el patrimonio que representa nuestra lengua común, sobre su realidad presente y sobre los retos que le plantea el futuro. Pasado, presente y futuro están indisolublemente unidos a una lengua de historia y cultura como la española. Más de trescientos especialistas hablaremos –¿cómo no?– del español y de sus relaciones con lenguas y culturas a lo largo de la historia.

Quien les escribe participará en dos paneles, en los que, con especialistas de otros países de habla española, trataremos sobre «El español y las lenguas originarias en Mesoamérica y el Caribe» y «La influencia de las hablas andaluzas en el español de América: viajes y tornaviajes atlánticos». No se lo pierdan; gracias a la tecnología, ya no tan nueva, si se inscriben, podrán por primera vez seguirlo en vivo por internet. «Vámonos pa Cai, primito hermano, vámonos pa Cai».