Soy infiel, ¿mi mujer no?

Pregunta: Doctora, tengo una inquietud, no sé por qué. Le cuento. Tengo 12 años de casado y mi esposa me ha descubierto varias infidelidades, ella se queda como que no ha pasado nada. Ayer tuvimos relaciones y yo sentí, cuando la penetré, algo diferente, como si lo hubiese hecho con otro. ¿Qué me dice en ese caso?

Respuesta: Leyendo tu carta me llega a la mente un refrán muy viejo que dice "El ladrón juzga por su condición" y pienso que te cae como anillo al dedo pues tú mismo admites que le has sido infiel, pero solo te preocupa el hecho de que su vagina estaba diferente y que quizás ella te hizo a ti lo mismo. Te duele porque sabes, en carne propia, lo que es traicionar, llevar una doble vida y ahora sientes que estas probando de tu propia medicina.

Fíjate cómo esto te preocupa muchísimo, más, sin embargo, el tú serle infiel lo ves como algo tan normal que no tiene por qué ser motivo de que tu esposa quisiera ya no estar contigo y, te cuento, que esas traiciones sí se sienten en la vulva, pues, cuando una mujer está decepcionada, sus genitales cambian, ya no sentirá lo mismo. Quizá lo que la mantenga en la relación es el miedo a los cambios, ni siquiera un amor bonito.

Mi recomendación es que, en vez de cuestionar si ella tiene a alguien, deberías enfocarte en entender por qué necesitas relaciones paralelas a tu matrimonio y, si realmente quieres a tu mujer, buscar la forma de demostrarle tu arrepentimiento y el deseo genuino de que las cosas mejoren.

Regalarse un par de horas con un terapeuta les haría mucho bien.