Día de la Biodiversidad: ¡Cuidar nuestro planeta es cuidar la vida!

Hoy celebramos el Día Internacional de la Biodiversidad con el objetivo de crear conciencia acerca de la importancia que tiene la biodiversidad para los seres humanos y la necesidad de cuidarla y preservarla para las futuras generaciones. Una responsabilidad de todos.

Ambientalistas, científicos y la misma naturaleza advierten que no estamos administrando bien el planeta. La única herencia que tenemos para vivir. Una parte hace su aporte para disminuir el impacto, porque quizá no haya vuelta atrás; otra sigue ignorando la realidad que será más drástica de no redireccionar el camino.

Así que hoy es un buen día para comenzar con pequeños pasos, que parecieran ser muy repetitivos cada vez que se habla sobre el tema, pero tienen grandes resultados y por eso hay que repetirlos.

1. Menos desechos: los expertos en transformación de una vida ecofriendly recomiendan que antes de adquirir algo, debes preguntarte ¿qué tanto yo necesito esto? Si es útil evalúa el material y escoge el que menos impacte y a partir de aquí toma la decisión.

2. Escoge materiales con conciencia: en los envases, en la ropa y en todo lo que consumes hay alternativas con las que puedes sustituir los más agresivos, como el vidrio, el cartón, el lino o el hilo. Solo es cuestión de voluntad y decisión.

3. Haz uso responsable del agua: es cuestión de practicar las 3Rs, siempre y cuando la higiene lo permita. Utiliza menos agua para los desechos líquidos y un poco más para los sólidos, o cuando esté lloviendo aprovecha y lava el vehículo con el agua de lluvia, para que economices la del grifo.

4. Siembra plantas que puedas comer. Esta iniciativa es parte de la economía sostenible, que a largo y corto plazo te hará bien. No tener espacio como un patio no es una excusa, hay muchas opciones que se pueden sembrar en maceta como tomates, cebollas, ajíes... ¿por qué? porque si reducimos los consumos comerciales, también se ocuparán menos porciones de tierra para la siembra de estos; se reduce el uso de agua de riego, de combustible, entre otros.

5. Elige productos de higiene personal con ingredientes naturales o derivados de productos naturales, al comprar tu jabón, champú, desodorante, cremas y protector solar.

6. Compra más productos a granel en tiendas que sean coherentes con este propósito de esta manera estarás adquiriendo comestibles, productos de higiene y limpieza, libres de empaque, locales y con ingredientes naturales, y produciendo cero basura.