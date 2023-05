"Miderec se plantea atacar de frente el tema del dopaje"

Este titular lo leí la semana pasada en el periódico Diario Libre, destacando, que el Ministerio de Deportes y Recreación estaba dando un paso significativo respecto del dopaje en el deporte en el país. El ministro de esa cartera convocó para conocer del tema a personalidades e instituciones que incluyen al Ministerio de Salud Pública y al Colegio Médico Dominicano. ¿Nos estarán tomando el pelo?

Esa convocatoria hubiese sido una gran noticia si en dicho escenario se fuese a anunciar que, debido al cumplimiento de las regulaciones internacionales, desde el gobierno, se han tomado las medidas para acabar con el negocio del dopaje en el deporte, y que este mal, ya no representará un peligro para la salud de nuestros niños y jóvenes deportistas.

En septiembre del año 2021, Diario Libre titulaba en su sección de Deportes" Agencia Mundial Antidopaje sancionará al país por incumplimiento de reglas", resaltando las declaraciones de la directora de la Oficina Regional de dicha entidad internacional (WADA – World Antidoping Agency)). Las autoridades deportivas de nuestro país desde entonces, han sido advertidas, se les ha otorgado prórrogas con plazos fatales para que cumplan tanto con los requerimientos de la WADA, así como con los que le exige al gobierno la Convención Internacional Contra el Dopaje en el deporte de UNESCO. No hay dudas de que el inminente riesgo en el que las actuales autoridades han colocado al país, es el motivo real de la reciente convocatoria anunciada por el MIDEREC.

Si las autoridades no responden de manera urgente y con acciones concretas, el país será declarado en "No cumplimiento del Código Mundial Antidopaje", cargando con sanciones y condenado a no poder ser sede de ningún evento deportivo internacional, a que nuestra bandera tricolor no pueda ondear por sus triunfos, y que las notas de nuestro himno nacional no puedan ser escuchadas fuera del país, como ya ha sucedido con otros países.

Mientras nuestro país no cumple con los requerimientos internacionales, ni regula a las llamadas "escuelas" de béisbol, nuestros niños y jóvenes son dopados para acelerar su rendimiento. Joel David Ortiz, quien entró a los 15 años de edad en una de esas escuelas, se está dializando 3 veces a la semana y al momento de yo escribir estas líneas, se debatía entre la vida y la muerte en una Unidad de Cuidados Intensivos tras una operación de corazón. ¿Qué autoridad ha protegido o protege a ese joven, a su familia y a muchos otros niños en igual riesgo? NINGUNA.