Mi esposo no me toca

Pregunta: Hola Dra. Simó, mi esposo y yo tenemos dos años de casados, iniciamos terapia de pareja, primero él y después el terapeuta me mandó a buscar. El motivo de consulta es que mi esposo ya no quiere intimidad conmigo, me sentía bien con las terapias, pero él decidió ya no seguir. Las cosas siguen igual y él todavía sigue sin querer algún tipo de contacto físico conmigo, y eso me hace sentir mal. Hay amor porque me lo demuestra mucho, pero no hay sexo y a mí me hace falta. ¿Qué puedo hacer? Yo soy la que usualmente trato de acercarme a él, pero siento su rechazo y prefiero detenerme porque no quiero terminar sintiéndome peor. Hay días que, hasta lloro, él se da cuenta y lo que hace es que se va de la habitación. ¿Cree usted que debo forzarlo a regresar a la terapia? ¿Necesitaré yo terapia? ¿Qué me recomienda? Le agradecería cualquier ayuda o consejo pues no quisiera que mi matrimonio, que tan solo tiene dos años, se acabe.

Respuesta: Hola mi querida, lo primero que debo decirte es que la intimidad es muy importante en una relación de pareja, no tan solo por el hecho de querer ampliar la familia o buscar bebé, es que la intimidad es básica para sostener el matrimonio. No me comentas la edad de tu pareja, pero como sea siempre es bueno descartar alguna situación física que pueda estar afectando su desempeño sexual y eso lo hace un endocrinólogo o un urólogo. Si todo está marchando bien a nivel físico, entonces es imperante hurgar en su historia y en la dinámica que ustedes llevan en el día a día.



El deseo sexual hipoactivo o falta de deseo, muchas veces las personas creen que solo ocurre en el mundo femenino y no es así, también los hombres pueden estar afectados y padecer esta disfunción sexual. Aunque sí es bueno aclarar que en el mundo masculino existe una mayor presión a la hora de padecer esta disfunción, pues siempre se espera que el hombre tenga ganas y que realice un buen desempeño. Pero cabe aclarar que tanto el hombre como la mujer son afectados por temas como la ansiedad, tristeza, crisis matrimonial, falta de seguridad, entre otros,

Lo que es diferente, es que, al hombre, al tener su aparato sexual visible, se le dificulta ocultar la molestia.

Lo recomendable es que tu continúes las terapias para que aprendas a manejar la situación y también para saber tomar decisiones con relación a los siguientes pasos. A él no se le puede obligar a que asista a terapia pues eso no funciona así. Te recomiendo que ya no le hables más del asunto, no le insistas pues la presión es peor a la hora de buscar un acercamiento.

Es importante aclararte que las terapias no son para dejar la relación sino para buscar soluciones alternas ante lo que ocurre. l