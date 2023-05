Evita las manchas en tu piel con estos 12 consejos

Las manchas en la piel envejecen más que las arrugas y son uno de los principales enemigos de una piel bonita, joven y luminosa. Por esta razón, y más en el marco del día Internacional de las Manchas Cutáneas, es muy importante darle el cuidado necesario para evitarlas, eliminarlas y, sobre todo, prevenir que sigan apareciendo.

1. El sol

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/24/una-taza-de-cafe-6ac1dc51-6fee2dbd.jpeg

El sol es la principal causa. Los rayos ultravioleta aumentan la melanina de la piel y aceleran su traspaso a los queratinocitos, provocando poco a poco la aparición de manchas. Nunca te expongas mucho tiempo al sol sin usar un protector solar adecuado.

2. Factores de protección

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/24/una-mujer-con-un-sombrero-en-la-cabeza-ce164975-ec869613.jpeg

Toma en cuenta que debes elegir un factor de protección solar según tu tipo de piel y recordar que existen productos especiales para el rostro y para el cuerpo.

3. Cuídate todo el año

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/24/grafico-grafico-de-embudo-7ef4114d-05a332df.jpeg

Utiliza crema fotoprotectora durante todo el año, especialmente con protección solar de factor SPF50 durante y después de los tratamientos despigmentantes para que las manchas no vuelvan a aparecer. Evita las horas del mediodía. No tomes el sol entre las 12:00 y las 4:00 pm y, si vas a salir a la calle, aplícate crema protectora no solo en el rostro, sino en todo el cuerpo.

4. Hidratar, hidratar

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/24/shutterstock1941572701-ce807276.jpg

El secreto número uno de una piel bonita es una buena hidratación con una crema hidratante especial para ti. Y recuerda que hay marcas confiables para recuperar el tono natural de tu piel.

5. Buena alimentación

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/24/shutterstock721678597-247b10d5.jpg

Mantén una alimentación adecuada rica en frutas y vegetales, que contengan especialmente vitaminas A, C y E. Los alimentos ricos en cobre, como frutos secos y algunas legumbres, como los garbanzos y las lentejas, también ayudan a prevenir las manchas faciales. Son alimentos ricos en cobre y algunos estudios han probado que este componente puede reducir las reacciones químicas que estimulan la hiperpigmentación.

6. Piel uniforme

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/24/naranjas-en-un-plato-83fee2eb-0a35fc1a.jpeg

Para tener un tono bonito y uniforme de piel, es recomendable que potencies los alimentos ricos en betacarotenos en tu dieta, como la zanahoria, el tomate o el pimiento.

7. Bebe mucha agua

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/24/una-caricatura-de-una-persona-c3989704-aa708247.jpeg

Mantente hidratada. Consume al menos 8 vasos de agua al día para mantener tu piel saludable. Puedes incluir además smoothies y zumos ricos en betacarotenos.

8. Edad y hormonas

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/24/shutterstock1917520661-3d4cc7c5.jpg

El paso del tiempo y las hormonas se convierten en otra de las causas de su aparición y de la hiperpigmentación que se traduce en forma de lunares, melasmas, pecas y léntigos solares, entre otras que además suelen estimularse a partir de los 40 años.

9. No olvides la limpieza

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/24/shutterstock2157757925-8b7081dd.jpg

Para tratar, reparar y combatir las manchas, hay hábitos y trucos que funcionan si los practicas a diario como hidratar tu piel en profundidad, realizar tus dos limpiezas diarias del rostro y un par de suaves exfoliaciones para permitir que tu piel se regenere.

10. Productos específicos

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/24/una-mano-sujetando-un-vaso-4ed78ae7-84ce1f29.jpeg

No olvides hacerte con cosméticos específicos de efecto despigmentante o aclarante que regulen y frenen la producción de melanina en tu piel y en las zonas más problemáticas de la cara para proteger, reparar y prevenir tu piel de nuevas manchas pigmentarias.

11. Uso constante

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/24/mano-sosteniendo-un-celular-en-la-mano-6449c176-435570b3.jpeg

Lo más importante para eliminar las manchas con cremas es ser constante en su uso. Si quieres que funcione bien, busca el método para no olvidarte (alarmas en el móvil, post-its en la nevera...). Dependiendo de su formulación, cada tratamiento actúa de una manera, pero en definitiva se trata de inhibir la producción de melanina y devolver el tono uniforme a tu piel.

12. ¡Relájate!

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/24/shutterstock1617057394-e508f978.jpg

Tómate las cosas con calma y evita el estrés porque este activa los melanocitos, que son las células que fabrican la melanina, sí, esa sustancia que da color oscuro a la piel y produce la aparición de las antiestéticas manchas.

