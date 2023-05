Cinco preguntas que te debes hacer antes de pedir un préstamo

Financiarse es cada vez más fácil. Muchos no le sacan el provecho que tiene. Otros desconocen el peligro de no hacer bien las cosas.

Si queremos tener unas finanzas sanas, debemos tomar los créditos con conciencia y no por el desborde de alguna emoción.

Con estas 5 preguntas puedes comenzar a ver si el préstamo a tomar será bien construido.

1.¿Me es de utilidad?: un paseo no es una utilidad. Sí lo es hacer un negocio, comprar una vivienda, reducir gastos al consolidar otras deudas, etc. No es que no se dé gustos con financiamientos, la utilidad puede ser disfrutar. No recomiendo que la suma de las cuotas de préstamos no productivos sobrepase el 10% de nuestro ingreso neto. Menos del 5 sería razonable.

2.¿Cómo está mi puntaje crediticio?: revisarlo una vez al año es lo mínimo. Pero antes de tomar un crédito es esencial. Una buena puntuación nos abre puertas y nos baja costos. Saber usarlo puede ayudarnos. Podemos subir probabilidades cancelando tarjetas de crédito que no utilizamos o bajando límites que no necesitamos, porque nos liberan crédito.

3.¿Podré pagar las cuotas?: al mes siguiente a la toma del préstamo, quizá nuestro ingreso seguirá siendo el mismo, las responsabilidades a las que le haremos frente, no. Debemos anexar la cuota del préstamo. Algo tendremos que dejar de consumir. ¿Podré?

4.¿Cómo se prevé el movimiento de tasas?: si se piensa que subirán, el plazo que la fijaré será mayor. Si están altas y hay una visión de que la tendencia será a la baja, es momento de contratar cortos plazos. Seguir a algún especialista en economía predictiva (independiente de tendencias políticas) puede ser la solución. Preguntar a un asesor de confianza, es otra.

5.¿Cuál institución me da las mejores condiciones?: No siempre donde somos fieles serán los que tendrán las condiciones de mi conveniencia. Tasas, períodos, vigencia, poder hacer abonos, etc. Son temas que debemos analizar con detenimiento. Y saber analizar, sobre todo.

No son estos los únicos puntos a tomar en cuenta, pero sí son un buen comienzo. Además, indispensables.