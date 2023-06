Lo boté y anda con otra

Pregunta: Hola doctora, trataré de resumir, he estado en una relación intermitente con alguien por unos 2 años. Él vive en República Dominicana y yo en Estados Unidos, hace unas dos semanas le dije que o nos casábamos para vivir juntos o terminábamos, dijo que tenía que pensarlo así que lo bloquee de todos lados posibles y no he sabido más de él. Acá mi real problema, aún en esta situación seguía en contacto con su madre ya que nos llevamos muy bien, pero sentí mucho dolor cuando me enteré que él estaba con una novia y con ella paseando el día de las madres, no le he vuelto a responder más a pesar de que ella me ha escrito insistentemente desde ese día. No quiero bloquearla, ya que en su momento me trató muy bien y estoy consciente de que ella no me debe nada a mí y que debe apoyar a su hijo, pero aun así me siento muy herida y no quiero saber nada de ninguno.

Respuesta: Hola mi querida. Estás haciendo lo correcto en querer distanciarte de la mamá para no tener ningún tipo de información, ahora bien, creo que puedes hacerlo de una forma madura, expresándole las razones por las que te estás distanciando, te explicaré como hacerlo.

La vas a llamar para expresarle que le tienes mucho aprecio, pero que por tu salud no debes continuar hablando con ella y que esperas que lo entienda y lo respete.

Luego de eso, aplicarás el contacto cero con todo lo que tenga que ver con él, pues no debe quedar ninguna brecha para saber qué está haciendo, pues eso no te ayudará a sanar.

Con relación a él y lo que hizo, mi recomendación es que no ocupes tu mente pensando las razones por las que se comportó así, es mejor entender que la otra persona no valía la pena y que mereces algo mejor. Cada vez que llegue a ti un pensamiento del por qué no quiso seguir la relación, o qué estará haciendo con su vida, respóndete que fue mejor que ocurriera ahora y no después de casados.

Algo que también me gustaría que tomaras en cuenta es que me expresas que era una relación intermitente, por lo que debo aclararte que en este tipo de relación, muchas veces no existe compromiso de una de las partes. Por eso uno debe ser lo suficientemente valiente para darse cuenta si en una dinámica relacional el otro no está en el mismo nivel de compromiso.