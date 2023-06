Nueve hechos que ayudan a entender cómo funciona la epilepsia

La OMS estima que el 70% de las personas con epilepsia podrían vivir sin convulsiones si se diagnosticaran y trataran adecuadamente. Una enfermedad en la que todavía siguen presentes el miedo, los malentendidos, la discriminación y el estigma social, repercutiendo en la calidad de vida de las personas que la padecen y sus familias. El Dr. Willian de Jesús Medrano, neurólogo de CEMDOE, explica cómo funciona esta condición.

1. La epilepsia es un padecimiento crónico por el cual la persona tiene la predisposición a tener crisis repetitivamente. Estas crisis se van a desarrollar debido a descargas eléctricas hiper sincrónicas en una región del cerebro o en todo el cerebro.

2. Se declara con epilepsia a aquella persona que tiene dos o más crisis que no sean provocadas. Cuando nos referimos a que no sean provocadas ponemos como ejemplo que no sea por un descenso de los niveles de glicemia en sangre, o por una intoxicación de alcohol, entre otros.

3. También se puede diagnosticar con epilepsia a aquellas personas que tienen un episodio único de convulsiones, pero con un riesgo mayor al 50% de tener crisis en los próximos 10 años. Un ejemplo de estos últimos son aquellas personas que tienen una sola crisis presentada durante el sueño, o que tienen una primera crisis y una lesión cerebral preexistente.

4. El diagnóstico de este padecimiento se realiza recolectando un historial exhaustivo con el paciente, los familiares y testigos que hayan evidenciado las crisis. Además, se necesita la realización de estudios electroencefalográficos con fines de identificar la zona del cerebro que está presentando la descarga eléctrica.

5. Estas descargas eléctricas son repentinas y de corta duración en la mayoría de los casos. Por lo tanto durante la monitorización electroencefalográfica no hay garantía de que podamos captar en ese preciso instante dicha descarga. Por esta razón, en ocasiones, se deben realizar monitoreos más prolongados para lograr identificarlas. La identificación de las descargas es de suma importancia puesto que ayuda a confirmar el diagnóstico o descartar otras posibilidades diagnósticas. También permite el enfoque dirigido a la terapia.

6. Los estudios de imágenes realizados más comúnmente en estos pacientes son las resonancias magnéticas. Para otros casos más especializados se puede realizar una tomografía por emisión de positrones para identificar la zona afectada en el cerebro.

7. Hay varias modalidades de tratamiento. Los fármacos controladores de crisis son los que se utilizan en la etapa inicial. También hay terapias nutricionales como es el caso de la dieta cetogénica en pacientes que tienen epilepsia resistente.

8. Aquellos pacientes que tienen una epilepsia que inicia en una zona específica del cerebro y puede ser eliminada mediante cirugía, sin que los efectos secundarios sean mayores que los beneficios, pueden terminar curándose de la epilepsia.

9. Hay terapias medicamentosas que todavía no están disponibles en el país debido a las regulaciones en los fármacos controlados, como es el caso conocido del Tetrahidrocannabidiol (o THC por sus siglas).