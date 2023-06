¿Cómo usar tu dinero inteligentemente?

Si me quejo de lo que no tengo es porque no estoy conforme con lo que he construido. ( LUIGGY MORALES )

Para algunos está claro qué le da calidad de vida hoy. Aunque no muchos saben qué se la dará de manera perpetua.

Si me quejo de lo que no tengo es porque no estoy conforme con lo que he construido.

Aquí está el detalle. Veo tanta gente jactarse, por un lado, del disfrute de su vida y por el otro, quejarse de sus vicisitudes económicas. Como si una cosa estuviese separada de la otra.

—¿Cuánto necesitas para vivir bien?

Para muchos, una respuesta atinada sería:

—Más, Diego Sosa, mucho más.

Y si tuviera más, seguro que, al volverle a preguntar, la respuesta sería la misma.

Mi sugerencia es que consigan más... pero de manera perenne. Y para eso hay que construir. Y no se edifica con lo que uno recibe, sino con lo que conserva.

Si no tengo nada y necesito para comprar medicinas o reparar el vehículo: ¿disminuye eso mi calidad de vida en el futuro?

Pensemos: ¿de dónde saco el dinero que necesito para ese mal llamado imprevisto? Tengo que hacer deudas. El próximo mes seguiré recibiendo lo mismo y tendré que pagar una cuota de préstamo.

Como vemos, tendré menos dinero para hacerle frente a las obligaciones, para salidas, pagar la tarjeta de crédito, ahorrar para hacer un viaje o comprar mi vivienda propia, invertir, etc.

Usar mi dinero de manera inteligente lo resumiría en:

Ahorrar para mejorar mi calidad de vida.

Ahorrar para los mal llamados imprevistos.

Ahorrar para comprar lo que deseo.

Pagar mis obligaciones.

Disfrutar con lo que sobra, después de usar el dinero en lo anterior.

—Pero así disfruto menos, eso no es inteligente.

A ver: si ahorro para viajar, lo puedo hacer. De lo contrario, no podré hacerlo. Si no puedo comprar mi vivienda, pagaré siempre alquiler. Si no puedo cambiar el vehículo, mi calidad de vida disminuye. Si no tengo para medicinas, me endeudo. Si tomo prestado, tengo menos disponible. ¿Cómo puede ser inteligente disfrutar un poco ahora restringiendo un gran disfrute el próximo mes?

Por otro lado, no es un uso inteligente:

Comprar sin planificar.

Salir de compras por cubrir necesidades emocionales.

Usar la tarjeta de crédito por encima de lo que puedo pagar.

Financiar la tarjeta de crédito.

Ser comprador compulsivo y no trabajarlo.

Desperdiciar en gastos duendes, fantasmas y vampiros.

Y mucho más que sabemos que no nos deja avanzar.

Sabemos que la vida es ahora, pero este ahora un día fue futuro. Si no estamos felices con lo que hemos construido, solo podremos tener otra realidad si hacemos algo diferente para construir un futuro presente como queremos vivirlo.