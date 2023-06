Dr. David Samadi : "En la cirugía robótica no hay incisión, ni dolor"

La robótica se ha introducido en nuestras vidas de manera impresionante. Hasta el punto de permitir una cirugía sin incisión, es decir, que en ella no habrá sangre. A propósito de la Semana Internacional de la Salud del Hombre, abordamos su importancia en la urología de la mano del doctor David Samadi, urólogo oncólogo del Samadi HOMS Robotic Institute, del Hospital Metropolitano de Santiago, para conocer las grandezas de la cirugía robótica en la urología:

—¿A qué se debe el auge de la cirugía robótica en la actualidad?

Cada vez se hace más popular porque simula el mismo tipo de movimiento de la mano humana. Hay menos sangre en el campo y puedes tener buenos resultados.

—¿Sustituye la función del cirujano?

No. El robot es solo un instrumento, por lo que para hacerla se requiere de la experiencia del cirujano. En mi caso tengo más de 22 años y más de 9,000 de las cirugías, y el hecho de tener antecedentes oncológicos y experiencia laparoscópica me ha permitido poder hacer estas cirugías robóticas de próstata en un tiempo aproximado de una hora y que se logre mantener buena continencia y función sexual.

—¿Es más exitosa que la cirugía convencional o solo responde a los tabúes masculinos respecto al tema?

Sí, es más exitosa, incluso más que la laparoscópica. La razón es porque en la cirugía abierta usamos nuestras manos y hay mucha sangre, la cual no permite ver bien el área, al igual que la continencia y función sexual no es tan buena como cuando se auxilia de la robótica, que permite una vista de tres dimensiones, con hasta 12 veces el aumento.

—¿Qué tan útil es para el cáncer de próstata?

Gracias a la robótica un cirujano experimentado puede operar a pacientes con cáncer de próstata en un lapso entre una hora y hora media, con buenos resultados.

—¿Cuáles son las principales ventajas de la cirugía robótica en urología?

La principal ventaja es que no hay incisión. Entonces, aquí no hay dolor, menos pérdida de sangre, no hay transfusión, menos tiempo en la sala de operaciones y ciertamente habrá una función sexual mucho mejor, una mejor erección y un buen control urinario.

—¿Cuáles son las principales cirugías, en el campo de la urología, que se están realizando de la mano de la robótica?

Las principales que hacemos en urología con cirugía robótica son el cáncer de próstata y la cirugía de próstata, que es casi el 80% de las cirugías. El resto son extirpación de los riñones o nefrectomía, o nefrectomía parcial y un pequeño porcentaje de los casos son extirpación de la vejiga para el cáncer de vejiga. Pero la mayoría de las cirugías que se realizan en urología son robóticas de próstata o prostatectomía.

—¿Cuál es la diferencia entre la cirugía robótica de hace dos décadas y la de ahora?

La tecnología en sí ha mejorado, la resolución de la cámara ha mejorado, también la destreza y movilidad de los instrumentos. Un ejemplo es la cirugía SMART (Samadi Modified Advanced Robotic Technique) con la hemos mejorado la continencia y especialmente la función sexual drásticamente, donde del 75 al 80% de los pacientes pueden tener actividad sexual después de la cirugía como resultado del hecho de que, en lugar de mover los nervios de la próstata, cambié la operación en la que alejamos la próstata de los nervios y cuanto menos contacto con esos nervios sexuales y menos manipulación se dará un mejor resultado. Esta es una gran mejora en el transcurso de la última década.

—¿Frente a la cirugía convencional, ¿qué tan costosa podría ser para el paciente?

Esperamos que en el futuro más y más seguros cubran la cirugía robótica, pero ciertamente, dado el costo del robot, esto sigue siendo bastante asequible y los precios en República Dominicana son mucho más bajos que las cirugías en los Estados Unidos y en otros países. Entonces, creo que la mejor pregunta es: ¿cuál es el valor de la vida?, ¿cuál es el valor de salvar la vida sexual de alguien?, ¿cuál es el valor de asegurarse de que tengan un buen control urinario? Y creo que los precios tienen mucho sentido y ciertamente son muy factibles.

—¿Desde la perspectiva del cirujano, ¿qué significa este avance?

En mi caso me siento cómodamente, a diferencia de la cirugía laparoscópica de próstata o la cirugía abierta donde estás completamente agotado y hay un síndrome de fatiga. Soy uno de los pocos cirujanos en el mundo que ha realizado cinco cirugías de proceso en un día con el robot con buena calidad y buen resultado.

Leer más A los 40 años todos los hombres deberían ir al urólogo