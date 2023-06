¿Cómo lo tranquilizo?

Pregunta: Hola doctora Simó, estoy en una relación que entiendo no ira para ningún lado, me explico, lo conocí hace tres años, pensé que era el hombre de mi vida, bueno siento que lo es, pero hay momentos en que creo que no lo es, esto es un desastre. La cuestión es que no sé cómo hacer para que ese hombre esté tranquilo conmigo, que entienda que no tiene que estar andando tanto con los amigos, ni chateando con las amigas ni con los panas. Realmente hago de todo por él, lo consiento, busco la manera de estar disponible, de hacer cosas para complacerlo, de ser eficaz, pero veo que nada es suficiente. Dígame por favor qué necesito hacer para que él entienda que en esta relación los dos tenemos que esforzarnos y ser más proactivos para que no se muera el amor.

Respuesta: Hola mi querida. Te cuento que, así como el amor necesita ser alimentando con la atención también necesita ser soltado, pues cuando queremos esclavizarlo con los ideales y nuestras dependencias, sofocamos al otro a tal punto que no dejamos un respiro y eso no es sano, ya que sin darnos cuenta matamos cada intento de espontaneidad y con esto no hacemos más que hacerle daño al amor.

Pienso que debes darte la oportunidad de conocer al otro tal como es, dejar de idealizar lo que entiendes debe ser una relación y poner los pies sobre la tierra, ver lo que realmente el otro puede darte con sus pros y sus contras, dejar de esperar tanto y ver sin el color rosa y sin predisposición.

A las mujeres nos venden príncipes azules y eso no está bien, pues la realidad es que los hombres al igual que nosotras tienen sus defectos y vienen con sus historias. Deja de estar queriéndolo cambiar pues pienso que ese es uno de los más grandes errores en las dinámicas de pareja, pasarnos la vida entera queriendo cambiar al otro por su bien, sin ni siquiera preguntarle si lo desea.

Todo cambio requiere la aceptación de que hay algo que debemos mejorar, y esto viene de una convicción, de muy de adentro de nuestro ser y créeme que no inicia por las quejas, por eso, te recomiendo soltar el tema pareja y comenzar a observar qué ocurre dentro de ti, qué te está llevando a sentirte tan mal en tu vida, porque entiendo que tanto alboroto se debe a un ruido interior. Busca y no dejes de buscar hasta que encuentres la respuesta, pero dentro ti, pues allí habita todo lo que necesitas entender, no en un hombre.

Muchas veces nuestra pareja sirve como reflejo de nuestras miserias y nos enfrascamos en pelearles para que ellos asuman un cambio que no estamos listos para aceptar, estoy convencida de que lo más importante en la vida es la evolución personal y quizá este es el momento que te propicia la existencia para reconocer que no puedes asumir tus carencias. Es en ti donde habitan tus necesidades.