Ella se siente usada

Pregunta: Hola Dra. Simó, hace un tiempo siento que ya no soy yo, resulta que conocí un chico en el gimnasio, comenzamos a hablar, me pidió el WhatsApp y el Instagram y comenzó nuestra historia.

Al pasar un par de semanas chateando, salimos, la pasamos muy bien, hicimos de todo y yo quedé súper enganchada. Pues resulta que al otro día no lo veo en el gimnasio, le escribo y no me respondió. Pensé que por el trasnocho que tuvimos no fue a hacer ejercicios, pero pasaron los días y no regresó a su rutina y lo peor es que le he escrito y no me responde. Me siento tan mal, me siento usada, que realmente lo que él quería era acostarse conmigo y ya. Pero pasan los días y cambió mi pensar, me siento culpable, que no le gusté, que no fui suficientemente mujer para él. Esto me tiene desmotivada pues nunca pensé que viviría eso. Lo que quiero saber es qué debo hacer para olvidarme de él.

Respuesta: Hola mi querida. Lo primero que necesito que hagas es dejar de cuestionarte el por qué este chico desapareció de la nada, pues mientras busques razones seguirás estando aferrada a una situación que en definitiva no es sana para ti. Hay cosas que no puedes controlar como por ejemplo lo que él hizo y no debes culparte pues quien se retiró fue él, no tú.



Sé que hay un impulso de querer buscar motivos, de llamar, de meterse en sus redes para ver si da señales de humo, pero realmente no es lo recomendable para tu paz mental. Este es momento de sanar y debes alejarte del gimnasio pues te recuerda a él y en este momento lo que necesitamos es que estés bien y que superes este trago amargo.

Cuando tengas la sensación de que fuiste culpable, solo respóndete: "soy una hermosa persona y él fue quien se lo perdió". Cuando llegue sin avisar la angustia que hace que te cuestiones sobre ti misma, también debes responderte "él fue quien se perdió de una persona como yo"

También, como una muestra de amor propio bloquéalo para que sientas que estás en total control de tu vida.

Esta mala experiencia tampoco debe marcar lo que son los hombres, pues como siempre he dicho, existen muchísimos hombres buenos, ¡¡y mujeres también!!