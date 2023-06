Era mi mejor amiga

Pregunta: Doctora Simó, ante todo, quiero agradecerle por darnos la oportunidad de poder escribirle y recibir una respuesta suya. Le cuento un poco de mí, soy una mujer de 46 años, recién divorciada con tres bellos hijos ya adolescentes. Resulta que mi ex esposo (no tenemos ni 6 meses divorciados) se presentó con su actual pareja que resulta ser una de mis mejores amigas. Eso me hizo sentir tan mal... pues pienso que quizá estuvieron juntos mucho antes de que acabara lo nuestro. También me pregunto ¿por qué buscarse a alguien de mi círculo? Y también pienso que ella fue muy irresponsable. Mis hijos no merecen tener que lidiar con esto y con la vergüenza de ver a su padre con esa mujer. ¿Cómo lo manejo?

Respuesta: Lo único que puedes hacer es aceptar que tu ex pareja inició una nueva vida con alguien que no esperabas y que a pesar del malestar que pueda causarte es algo que está fuera de tu control. No puedes tratar de evitar lo que ya salió a la luz pública.

Como madre de esos chicos debes darle frente al momento en que cuestionen lo que sucede, y lo mejor es solo decirles que le pregunten a su papá. Pero no hables mal de nadie ni llegues a conclusiones, como tampoco cuestiones a tus hijos al momento de visitarlo, con interrogantes como “¿estaba esa mujer con ustedes?”

Debes asimilar que lo que tu ex haga con su vida ya no debe quitarte la paz, que lo único que tienen en común es la crianza de sus hijos y eso tiene que estar por encima de cualquier malestar que exista a nivel de pareja.

Ahora bien, con relación al tiempo que recomendamos los terapeutas para presentar a los hijos una nueva pareja, consideramos que debería de ser por lo menos al año de divorcio, pero lamentablemente muchos no lo cumplen.