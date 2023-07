Siempre la engañan

Pregunta: Hola Dra. Simó. Le cuento que soy una mujer de 32 años y he tenido varias relaciones de pareja. En todas yo me desintegro, es decir, me olvido de mí misma. Hago solo lo que el otro quiere y siempre estoy disponible para sus cosas. Pero al final, todos me han sido infieles y sufro mucho. Recuperarme es un suplicio y cuando vuelvo a entablar una relación me digo que será diferente, pero caigo en lo mismo. En definitiva yo soy la que caigo en esas relaciones por mi forma de ser, ¿qué me recomienda?

Respuesta: Ante todo, gracias por confiar en mí y contarme lo que te sucede, por lo visto eres una persona Dependiente Emocional y esto lo pudiéramos definir "Como un patrón persistente de necesidades emocionales insatisfechas que se intentan cubrir desadaptativamente con otras personas" Jorge Castello, 2012.

También, entre las características de un dependiente encontramos que su mundo gira en torno al otro, que no se concibe una existencia sin la pareja. Las relaciones son desequilibradas pues aporta más que el otro. El dependiente prioriza tanto su relación amorosa que pone en riesgo otras áreas de su vida como la laboral y familiar.

El que sufre de Dependencia Emocional deja de tener vida propia, entonces sucede que cuando la relación acaba se siente en un limbo pues todo giraba en torno a la vida de la otra persona, sus niveles de aguante son excesivos y por eso, muchas veces cuando este tema se trabaja en consulta se enseña a poner límites a sí mismo/a.

Mi recomendación es que te des el chance de asistir a psicoterapia para que aprendas amar de una forma segura, donde puedas vivir la relación sin sentir que es un suplicio o que el otro te puede dejar en cualquier momento. Que puedas en terapia entender la raíz de tu dependencia también será muy provechoso y te hará aceptar que hay cosas en la forma que te relacionas que no son sanas.