Todos en el trabajo me tratan mal

Pregunta. Hola Dra. Ana, le cuento. Tal vez pueda ser algo insignificante, pero yo me siento muy mal. Entré a trabajar a una empresa por primera vez, hago mi trabajo todo bien, pero sucede que muchos allá me tratan mal, me hablan mal sin justificación y por nada (de todas solo me hablan mal a mi). Yo pienso que es porque es mi primera vez en un trabajo, no me dan el respeto que merezco y tampoco discuto cuando me hablan mal por ética. A veces he pensado cambiarme de trabajo, pero siento un poco de miedo, tengo 20 años y no quiero quedarme sin trabajar porque me gusta y me siento feliz siendo productiva. Pero toda esta carga emocional me tiene mal y a veces me bloqueo, que no puedo ni hacer el trabajo porque siempre me siento mal emocionalmente.

Respuesta. ¡Hola! Me llama mucho la atención que todo el equipo de trabajo piense mal de ti y con esto no quiero que pienses que no te creo, pero cuando en un espacio todos están en conflicto con uno, en vez de ver lo que los demás están haciendo, lo sano y recomendable es ver que estás percibiendo y haciendo para que todos estén en esa actitud.

Eres una persona joven que recién empieza su camino por el mundo laboral y te toparás con compañeros de trabajo que se manejan de forma totalmente opuesta a ti y por eso, no puedes catalogarlos de malos ni pensar que te quieren hacer daño.

Pienso que es momento de reconocer tus virtudes, pero también tus aspectos a mejorar y ojalá encuentres en la empresa alguien que te pueda retroalimentar sobre tu forma de ser y cómo te desempeñas.

En ocasiones pensamos que estamos siendo humildes y abiertos pero los demás lo perciben de manera diferente, y así es la vida. Si como sea, después de realizar este ejercicio y ver cómo caminan las cosas todo sigue igual, entonces busca otro trabajo y sal de ahí.

Pero necesito que entiendas que en cualquier lugar donde se conjuguen varias personas siempre habrá conflicto, pues cada quien ve las cosas a su manera y donde radica la armonía en el clima laboral es en respetar las reglas de la empresa y a sus colaboradores, sin querer nunca imponer criterios.