¿Cuánto quieres que sea tu límite de ingreso?

Tenemos tiempo restringido, venderlo por un monto es lo más común. Podemos emplearnos o hacer trabajos remunerados como independientes. De todas maneras, ponemos un tope a nuestros ingresos potenciales.

Hacer un negocio que crezca es una solución para multiplicar los ingresos independientemente de nuestro tiempo. Claro, crear un negocio de ese tipo requiere mucha preparación y conlleva un riesgo. Inicia con tener una idea y todo lo demás. Para crecer debemos contratar personal, que es donde el riesgo se incrementa y quizá nos hace temblar.

Se habla mucho hoy del ingreso pasivo. Es recibir dinero sin necesidad de trabajar. Ya sea por poner a trabajar nuestro patrimonio, o lo que más se está usando, hacer negocios escalables.

—¿Cómo así, Diego Sosa?

Vamos por partes:

* Inversiones: Si tenemos un capital y lo invertimos en algo que no requiera de nuestra intervención activa, el dinero trabaja para nosotros. Esto le funciona al que ya tiene dinero. Sabiendo de inversiones, puede sacarle el mayor rendimiento posible de acuerdo a su personalidad de riesgo. Y mejor, si le dedica algo de tiempo a administrar sus inversiones, lo que llamo generar ingresos semipasivos, le saca un mayor rendimiento. Y no es proporcional el tiempo invertido a los ingresos generados.

* Negocio escalable: Hacer un negocio que su rendimiento no dependa del tiempo invertido es una gran opción. Como ejemplo, te digo que yo hago cursos que se venden en la red. También mis más de 20 libros son un ejemplo de este tipo de negocios. Hago un trabajo inicial y me trae ingresos perennes. La cantidad de ingresos que tendré a través de esos dos ejemplos que te acabo de enunciar no depende de lo que yo trabaje en el día.

Tengo otras actividades que dependen directamente de mi tiempo, como escribir artículos, dar conferencias, etc. No es que recomiende no tenerlos, sino que deberíamos lograr una buena mezcla para así no depender de un solo tipo de entrada; ni mucho menos tener un techo de ingresos colocado por nosotros mismos al solo vender nuestro tiempo a cambio de dinero.