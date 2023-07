La muda que habla

Resulta curioso que en un sistema gráfico diseñado precisamente para representar sonidos exista una letra, la hache, que no suena, hasta el punto de que se ha ganado el sobrenombre de «muda». Su mantenimiento en nuestra ortografía tiene mucho que ver con la historia del español, que ha adoptado innumerables palabras que en su lengua original tenían una hache o una f- que pasó a pronunciarse como una aspiración y acabó perdiendo el sonido.

Ortográficamente siempre es complicado saber dónde debemos, o no, poner una hache. Solo funcionan la lectura, la paciencia y la curiosidad para aprender nuevas palabras y su escritura correcta; y, por supuesto, el diccionario. Probemos hoy con parejas disparejas de palabras homófonas (suenan igual) que no son homógrafas (una lleva hache intercalada y la otra no).

Empecemos por reusar ´volver a utilizar algo´, que se crea a partir del prefijo re- y el verbo usar. Comparémoslo con rehusar ´no querer o no aceptar algo´. La hache intercalada de rehusar procede de la efe del latín refusare ´rechazar´. Para decidir si debemos escribir estos verbos, y todas las formas de su conjugación, con hache o sin ella hay que analizar primero con qué significado lo estamos utilizando.

Deshecho y deshecha, los participios del verbo deshacer, mantienen la hache intercalada de su raíz hacer, a la que se ha sumado el prefijo des-. Conviene que tengamos esto muy en cuenta para no confundirlo con el sustantivo desecho ´residuo´, ni con las formas desecho, -s y desecha, -s del vervo desechar ´excluir, desestimar´.

Una letra curiosa, que, a pesar de ser muda, dice muchas cosas y que nos saca de nuestras casillas ortográficas. No desechen las oportunidades que les puede brindar de aprender nuevas palabras. Su lengua se lo agradecerá.