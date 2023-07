Pregunta: Hola doctora Simó, tengo once años con mi pareja, tenemos 29 y 33 años de edad, él tiene disfunción eréctil y no sé cómo ayudarlo, le he dicho que vayamos al médico para buscar una solución porque eso está deteriorando la relación, pero él no quiere ir, dice que le da vergüenza, ¿de qué otra manera puedo ayudarlo?

Respuesta: Hola mi querida, la disfunción eréctil puede darse a causa de múltiples factores, a mí siempre me gusta descartar una situación física que debe explorar el Urólogo por ser el médico especializado, y algunos de los motivos pueden ser un cambio hormonal, la presión arterial, la tiroides, la próstata y la diabetes, éstas son causas frecuentes de la falta de erección, también puede deberse al uso de algunos medicamentos que tienen como efecto secundario palear la esfera sexual.

Si luego de esta consulta, el médico encuentra todo bien, es necesario visitar un especialista en la materia, es decir un sexólogo. Entre los motivos más frecuentes de pérdida de la erección está el manejo de altos niveles de ansiedad, sufrir por mucho tiempo de eyaculación precoz, los conflictos con la pareja y el temor al fallo en la respuesta sexual.

El sentir vergüenza es bastante común entre los hombres, por lo que te recomiendo que hables con tu pareja sobre cómo te sientes, explícale que esto le puede pasar a cualquier persona y que la timidez no lo debe detener ya que lo que le sucede tiene solución y es peor que ustedes estén pasando por algo que afecta directamente la dinámica. También exprésale lo mucho que lo amas y lo feliz que te haría el hecho de que resuelvan esta situación.