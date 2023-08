Daños en las mitocondrias y COVID-19

Las mitocondrias son unos órganos pequeñísimos que se encuentran en el citoplasma celular y cuya función es producir la energía para que las células puedan realizar sus distintas funciones y reacciones bioquímicas.

Una de las preguntas que los investigadores en medicina se vienen haciendo es, ¿Por qué el SARS-Cov-2 (nuevo coronavirus) produce tantos efectos a largo plazo en comparación con los demás coronavirus conocidos? Investigadores del Children´s Hospital of Philadelphia (CHOP) responden en un estudio publicado recientemente que se centra en el daño que el virus puede producir en las mitocondrias. "Las mitocondrias son las centrales energéticas de nuestras células, que hacen que todos los órganos y sistemas de la economía humana funcionen normalmente. Cuando estas centrales energéticas son dañadas o alteradas en sus funciones, vamos a ver daños a corto y largo plazo, como los que vemos en la enfermedad Covid-19". De ahí la importancia de prevenir la infección por el SARS-Cov-2 y otros virus, fortaleciendo la cultura de la vacunación. Porque las vacunas han evitado y evitan millones de muertes y las secuelas producidas por los virus que pueden deteriorar nuestra calidad de vida.

El estudio publicado el pasado miércoles 9 de agosto, 2023 en "Science Translational Medicine" identifica los cambios que produce el SARS-C0v-2, alterando y obstaculizando la generación de energía por las mitocondrias; que va más allá que definir los mecanismos genéticos que dañan a estas estructuras en los distintos órganos, para producir una enfermedad severa que conocemos como COVID prolongado.

Esta investigación, es el resultado del consenso de un grupo grande de investigadores liderado por Douglas Wallace director del "Center for Mitochondrial and Epigenic Medicine del CHOP, que desde 1971 se ha estado esforzando para entender la biología y la genética de las mitocondrias y el rol que estas juegan en la salud y las enfermedades que afectan al ser humano.

Este trabajo de investigación, que estudió 700 casos de secreción nasofaríngea y 40 autopsias de órganos y vísceras en tiempos de prevacuna, encontró que el virus había inhibido el gen que origina las proteínas que generan la energía en las mitocondrias. Es una investigación con el mayor rigor científico que, abre las puertas de la ciencia para encontrar las causas reales y las secuelas que dejan enfermedades como la COVID-19, algunas enfermedades raras e incluso el cáncer.

REFERENCIA: Study Mapping How SARS-Cov-2 Disrupts Mitochondria Suggests a cause for Long COVID. By Elizabeth Cooney, august 9, 2023.