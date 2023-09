Él quiere que me opere

Pregunta: Hola Dra. Ana, ojalá pueda leer esta carta, me siento desesperada, necesito que me aconseje. Tengo tres años de casada y mi esposo desde hace unos meses me está insistiendo en que me opere y me ponga nalgas grandes y a mí esas cirugías no me gustan. Las veces que he tenido que entrar a un quirófano ha sido por temas de salud y me aterra la sola idea de tener que pasar por un proceso que creo que no necesito. Esto mi esposo no lo entiende, dice que hay tantas mujeres en la calle que se ven como a él le gusta y no disimula cuando las mira y me insiste en que él me paga la clínica y el especialista que yo quiera. Es mi esposo, lo amo, pero esto ya está haciendo que discutamos cada vez más, de verdad doctora, ni me quiero operar ni quiero perder a mi esposo. ¿Qué puedo hacer?

Respuesta: Sostener una relación de pareja no significa anularnos para convertirnos en lo que el otro quiere que seamos, pues parte de mantener la admiración es poder ser auténticos en la dinámica. Lamento mucho lo que estás viviendo con tu pareja, pero no debes llevarte de que él quiere que te sometas a una intervención quirúrgica para complacerlo pues estoy segura que luego te pedirá que modifiques otra cosa.

También me parece un irrespeto que mire a mujeres delante de ti pues eso es una forma de agredirte, por lo tanto, debes decirle que no te hace sentir bien lo que él hace, dile que se ponga en tu lugar para saber cómo se sentiría si tú le hicieras lo mismo: ponerte a mirar a otros hombres.

Y cuando te vuelva a hablar lo de ponerte nalgas le comentas que te conoció así, que no te interesa entrar a un quirófano por algo que no te parece importante, que tienes mucho que ofrecerle y que esperas que él pueda valorarlo en su justa medida ya que eres más que unos glúteos.