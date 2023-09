Mi pareja amenaza con dejarme si busco crecer profesionalmente

Pregunta: Hola Dra. Simó, quisiera contarle sobre un problema para que usted me dé una recomendación. Resulta que cada vez que le planteo o le informo a mi pareja de ejercer mi oficio en otro lugar retirado de la casa la respuesta que me da es la amenaza de que si lo hago tiene que ser sin ella, o sea que, si decido expandir mis opciones de crecimiento, tendré que renunciar a la relación. Según ella, mi intención de trabajar fuera de su vista es para estar coqueteando con otras mujeres, de lo cual nunca le he dado motivos. Su ex pareja sí le hacía semejante jugada y ella es de las que piensa que todos los hombres somos iguales. Para mí es una actitud de inseguridad y egoísmo, pero usted es la especialista en el área y confío mucho en su opinión.

Respuesta: Hola mi querido, primero agradecerte la confianza en mí, con respecto a mi opinión, te cuento que estar en una relación donde lo único que recibes son amenazas y sientes que no puedes desplegar tus alas y volar, pues el otro lo ve como una traición, no es funcional.

El amor requiere de confianza, compromiso, respeto, lealtad, pero ante todo de calma, y cuando estás en una posición en la que tu pareja lo único que te produce es malestar y utiliza como estrategia la amenaza constante, entiendo que debes cuestionarte si vale la pena esta inversión.

El amor no limita, el amor no daña, el amor no controla, el amor no amenaza. En el amor debe existir autenticidad, genuinidad, creatividad, bienestar, motivación y la ilusión de un crecimiento mutuo.