¿Vale la pena sacrificarse por amor?

Pregunta: Doctora, ¿vale la pena dar la vida por una mujer, sacrificarse tanto, trabajar como un burro para que ella estudie, tenerla como una reina, con casa, carro, toda una vida lujosa, vacaciones, restaurantes, un hombre amoroso que cocina, la ayuda, es fiel, no tiene amigos, no sale con nadie, tiene toda la confianza, clave del celular y cuenta de banco conjunta? ¿Abandonar mi familia, olvidarme de mis sueños, mis proyectos, para poner los de ella primero? Esa mujer hace un mes me dijo que ya no sentía lo mismo por mí, que ya no quiere estar conmigo, que no me ama, y que quiere el divorcio. Toda mi vida, todo lo que tanto trabajé para mantenerla se fue a pique con solo una decisión de ella. Necesito de su ayuda para salir de dudas a tantas preguntas que tengo, no sé en qué fallé, ¿por qué pasan las cosas?

Respuesta: Lamento leer por lo que estás pasando, pero eso que te ocurrió, lamentablemente, demuestra que el amor no tiene garantías y que, a veces, por mucho que entreguemos no será suficiente para que el otro sienta el mismo compromiso y amor por nosotros.

No es que sea "una lotería" como popularmente se dice, sino que más bien hay personas que simplemente no están dispuestas a dar de igual forma o, en el peor de los casos, al sentirse tan amadas se sofocan y esto las empuja a la necesidad de alejarse del otro.

Y es que es así de compleja la conducta, muchas veces se da por sentado que amar, complacer y dar tanto a nuestra pareja es suficiente para sostener una relación, pero no, se requiere de dos, dando y recibiendo de la misma forma y remando en la misma dirección.