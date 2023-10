Pregunta: Hola Dra. Simó, le cuento mi situación: estoy enamorada de un hombre casado, cuando comenzamos la relación él me dijo que era casado, ahora yo estoy sufriendo, pues cuando llega su esposa al país no habla conmigo hasta que ella se va. No sé qué hacer, estoy sufriendo mucho, estoy muy enamorada. Él, durante todo el tiempo que está ella aquí, me bloquea, sale a todos lados con ella y después que la lleva al aeropuerto me llama como si nada pasara y lo peor es que mi amor es tan intenso que yo olvido todo y vuelvo como si nada.

Respuesta: ¡Hola! En tu carta me comentas que no sabes qué hacer ante una dinámica que vives con la persona con la que estás, pero desde el inicio él te puso claro que era una persona casada; es decir, te dejó claro que no te podía ofrecer un compromiso y tú lo aceptaste.

Entonces las preguntas que yo te haría son: ¿qué pensaste tú al saber que era casado?, ¿que tú serías tan especial que lo cambiarías?, ¿que él te elegiría? Cuando te das cuenta de que ella viene al país y él cambia contigo, es para ti un balde de agua fría de realidad, pero aquí nadie te engañó, es lo que te toca como la segunda opción que decidiste ser.

Te recomiendo tener una conversación profunda contigo misma donde sopeses si esto es lo que quieres para tu vida, es decir, si lo que mereces son las sobras que deja otra persona.

Dolerá y mucho, pero aquí la única que tiene el poder de cambiar eso eres tú.

Deja de esperar que otra persona haga por ti lo que solo tú puedes hacer para sentir paz mental.