Cómo evitar el aumento de peso de tu mascota

Pregunta: Doctor, me he fijado que cada vez que castran a un perro este engorda, también se vuelve vago y no quiere hacer nada, ¿a qué se debe esto?, ya que quiero castrar mi perra, pero no quiero que engorde.

Respuesta: Cuando el animal es castrado, tanto machos como hembras, se produce un cambio en su metabolismo y los requerimientos nutritivos son menores al de un animal no castrado, pero el problema no es del animal sino del propietario, porque estos tienden a sobrealimentarlo; con la dieta adecuada a su nueva condición física no debería engordar.

En cuanto a la pereza de que hablas, cuando un animal se castra hay un cambio hormonal que da lugar a una menor actividad del animal, entonces aquí también depende del estímulo dado por su dueño, que debería animar a los animales castrados a tener una mayor actividad mediante juegos y paseos. Si no se les estimula, ellos se acostumbran a llevar una vida más sedentaria, como en el caso de algunas personas.

A todos los perros, y más a los castrados, hay que tratar de que hagan ejercicio con largos paseos y juegos.