Encuentros prohibidos con un amor del pasado

Pregunta: Dra. Simó, tengo una amante que también es casada. A los 16 fue mi novia, terminamos a los 19, fue mi mujer, pero tuvimos problemas y nos dejamos. Ahora, después de 32 años, nos volvimos a encontrar, cada quien con su familia, pero ella no es muy feliz y yo estoy tranquilo en mi hogar. Volvimos a tener una relación que lleva varios meses, es la mujer que a pesar de los años no he olvidado, ella solo sabía que yo existía, pero al volver a verme le volví a gustar y me dice que, a pesar de las infidelidades de su esposo, nunca le fue infiel hasta que llegué yo. Me dice que se siente bien conmigo. Mi interrogante es: ¿será cosa del destino que estemos juntos? Porque yo nunca he vuelto con una ex y con ella ya van tres veces.

Respuesta: Deja de responsabilizar al destino de tus decisiones, pues realmente es uno mismo quien marca la forma en que vivirá y con quién decida hacerlo. Sé que puede llamarte la atención el hecho de que siempre te guste, pero es que lo prohibido llama mucho, con ella imaginas cosas que no haces y, claro, en la cabeza se crean muchas ideas y todo eso te excita.

La pregunta sería: ¿qué buscas en esa relación? Tú mismo dices que estás tranquilo en tu vida de casado, entonces ¿cuál es la necesidad de traer problemas a tu vida? Aprende a valorar tu relación en su justa medida, ten presentes las razones por las que por tres ocasiones dejaste a esa chica, entiende que en el día a día siempre habrá cosas que se van a repetir y eso no significa que esté marcado o no en lo que llamas destino.