Cómo tratar la sarna en los perros

Pregunta: Doctor, me gustaría que usted diera alguna indicación para la sarna en los perros, ya que esta es una enfermedad muy común en ellos y, al mismo tiempo, muy difícil de tratar. Algunos médicos solo te dicen que se los lleven para unos baños que, por cierto, cobran muy caros, pero no te dan una indicación para ello. Gracias.

Respuesta: La sarna en los perros es una enfermedad de la piel causada por ácaros. Es importante tratarla adecuadamente para aliviar el malestar de tu mascota y prevenir su propagación a otros animales y a las personas en tu hogar.

Lo primero que debes hacer es una visita al veterinario para un diagnóstico preciso, no trates de diagnosticar ni tratar la sarna por ti mismo, ya que un tratamiento inadecuado podría empeorar la situación.

Después de que el veterinario identifique el problema, dependiendo del tipo de sarna recetará un tratamiento adecuado que puede incluir medicamentos orales, tópicos o inyectables.

El tratamiento puede llevar tiempo y es importante seguir las indicaciones del veterinario y completar todo el tratamiento, incluso si los síntomas desaparecen antes.

Muy importante: trata de evitar remedios caseros sin la aprobación de un veterinario, ya que pueden ser dañinos para tu mascota.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/13/shutterstock-2119662437.jpg Los perros chihuahua tienden a comer poco, aunque es importante tenerlo bien monitoreados. (SHUTTERSTOCK)

Pregunta: Hola doctor, tengo una chihuahua de seis años que casi no come y eso me preocupa mucho; y si llega a comer es muy poco, está demasiado flaca, la he desparasitado y como quiera sigue igual, ¿qué me aconseja?

Respuesta: Las razas pequeñas, y sobre todo el chihuahua, poseen un estómago bastante pequeño, por lo que se llenan fácilmente; y los dueños, con el propósito de que el perro coma, siempre les están dando comida casera, ya sea pan, carne, etc., y esto empeora las cosas. Lo que tienes que hacer es no darle ningún alimento casero, solo su comida para perros. Puedes darle estimulantes del apetito que puedes conseguir en las clínicas veterinarias. No importa que pase dos o tres días sin comer, siempre que le tengas puesta su comida de perro.