6 consejos financieros que los endeudados rechazan

No uses la tarjeta de crédito si la estás financiando es uno de los consejos financieros que debes seguir si tienes deudas. ( ILUSTRACIÓN: LUIGGY MORALES )

Tanto en mis publicaciones como en mis conferencias veo cómo los que están endeudados bombardean las soluciones que les propongo.

–Diego Sosa, tú lo dices porque no tienes deudas.

¿Es cierto que nunca haber tenido deudas no productivas me descalifica para mostrar el camino de salir de ellas? No haber tenido cáncer no le impide al médico intentar curar el de otros... digo yo.

De todas formas, voy a poner aquí seis de los consejos más rechazados. Si alguien tiene problemas de deudas no productivas y lo que está haciendo no le da resultados positivos, quizá quiera experimentar con estos consejos... por mi parte, estoy seguro que daño no le harán. Mi método completo está en mi libro Arco Iris Financiero:

*Ahorra más: Si en un mes necesitas más dinero de lo que puedes disponer, sea por lo que llaman emergencias, porque simplemente ese mes tiene un desvío natural de gasto o porque te pasaste en la contentura: ¿Con qué dinero pagarías la diferencia? Sí, con más deuda. O, como muchos hacen, pagándole menos a la tarjeta, así cuadro mis gastos. Y también aumento mis deudas y compromisos futuros. Aumentar el ahorro para esa situación particular es una alternativa de solución.

*No te des gustos: No es que no vivas, me refiero a las adquisiciones que no caben dentro de tus gastos. Si al hacer tu presupuesto determinas una cantidad para salidas, por ejemplo, no puedes pasarte de ella, son los gustos a los que me refiero.

*No uses la tarjeta de crédito si la estás financiando: Pagarás intereses por cada adquisición que hagas en lo adelante. Mejor usa el efectivo hasta que logres saldarla. Lo que pasa es que la libertad de adquisición que da la tarjeta pocos la quieren dejar. Usarla es como ser independiente... solo que sale demasiado caro.

*No te puedes permitir tanto carro: Sí, muchas veces el vehículo que tenemos está por encima del que podemos. ¿Compraste con un préstamo? Ya sabes que no habías previsto adquirirlo. ¿El préstamo es a más de 3 años? Es demasiado carro para lo que puedes. Lo mismo pudiera estar pasando con la vivienda... sea comprada o alquilada.

*Tienes que aprender más: Vender nuestro conocimiento es lo normal. Pero solo lo comprarán los que vean una utilidad en lo que sabemos. Y pagarán más si sabemos tomar decisiones que generen de alguna forma más dinero. Aumentar nuestro conocimiento que podemos vender puede generar más dinero. Primero, para saldar deudas; luego, para vivir mejor.

*Paga tus deudas: Algunos me dicen que no pueden, mientras exhiben una vida divertida. Por no decir lujosa para su situación. Si alguien te debiera dinero y no te paga por no tener con qué, y ves en sus redes que está disfrutando un viaje: ¿No pensarías que está viajando con lo que te debería pagar? O sea, le estás pagando su viaje.

Salir de las deudas se logra pagando. El dinero tiene que salir de reducir costos o aumentar los ingresos. Pero, el dinero no gastado y el adicional deben ir a amortizar asertivamente las deudas.