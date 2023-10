El triste legado de las peleas de perros

Pregunta: Hola. Leí en un escrito que hace tiempo un jugador de football americano, un quarterback, Michael Vick, fue arrestado por estar involucrado en las peleas de perros. Él tenía instalaciones y equipo en su casa relacionados con este tipo de peleas. ¿Qué es lo que lleva a una persona así a involucrarse en una actividad ilegal y maltratando a estos pobres animales? Saludos.

Respuesta: Las peleas de perros han existido desde que el hombre domesticó esta especie. Es muy triste ver que todavía se siguen peleando perros, gallos, toros y otros animales, de forma legal e ilegal en muchos países.

Sobre qué lleva a una persona a gustarle las peleas de perros no puedo contestarte porque no es mi especialidad, pero sí puedo hablarte sobre la conducta del perro de pelea. El perro lo hace por complacer a su dueño, quien le ha enseñado que eso lo hace feliz. No porque él lo disfrute, ni siquiera tiene conciencia de lo que hace. Razas como el Pitbull, son capaces de dar su vida con tal de agradar a su dueño. En las peleas de perros los animales que pierden mueren a tiros, los heridos ni siquiera reciben atención veterinaria. Es una actividad cruel, sangrienta, sádica y brutal que te deja pensando "¿quiénes son los verdaderos animales, los que están dentro del ring o los que están fuera del ring?" (Senador Robert Byrd, 19 de julio de 2007, West Virginia, en relación al caso de Michael Vick).