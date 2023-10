El retorno del gato amarillo

Por los años 1800 la fiebre amarilla causó una epidemia devastadora en las ciudades de la costa Sur de los EE.UU. y la zona del río Mississippi que se conoció como la "Epidemia del Gato Amarillo" en referencia a la bandera que izaban las embarcaciones procedentes de zonas sospechosas de traer la enfermedad y que debían guardar cuarentena antes de tocar puerto.

Comenzando el año 1820 y por casi 100 años la fiebre amarilla diezmó muchas ciudades del Sur de los EE.UU. En la epidemia de 1853 de New Orleans murieron unas 11,000 personas, casi el 10% de su población. En un período de 5 meses en 1878 ciudades del Valle del Mississippi, específicamente en Memphis y Vicksburg, se infectaron unas 120,000 personas y fallecieron unas 20,000 de fiebre amarilla.

Historiadores americanos han señalado que "las pérdidas de vidas humanas en la epidemia de fiebre amarilla que azotó Memphis excedieron por mucho las muertes que produjo el gran fuego de Chicago en 1871, las inundaciones 1889 de Johnstown y el terremoto de San Francisco de 1906". "No existe actualmente una sola enfermedad que pueda aterrorizar a una población como lo ha hecho la fiebre amarilla" (J.R. Pierce and J. en su libro Yellow Jack, 2005). Este relato, que es una historia real, retrata lo que han sido y son las epidemias y el rol de primerísima importancia que han jugado las vacunas en el control y erradicación de las enfermedades.

La fiebre amarilla se evita con una vacuna eficaz y segura, que se viene utilizando por más de 60 años, que es obligatoria cuando debemos viajar a países donde la enfermedad es endémica; una sola dosis produce inmunidad de por vida y, en algún momento, deberá ser parte del programa normal de inmunizaciones.

La fiebre amarilla puede reemerger en los EE.UU. y en nuestros países, debido a la gran cantidad de infecciones transmitidas por mosquitos (arbovirosis) que se han estado produciendo recientemente. El calentamiento global, el fenómeno del Niño, el levantamiento de nuevas urbanizaciones sin control, las migraciones masivas, los conflictos bélicos, las deficientes políticas de prevención en salud y la escasa vigilancia epidemiológica junto a la creciente propaganda antivacunas en los tiempos de pandemia y post pandemia Covid-19, han creado las condiciones para la reaparición del "Gato Amarillo" y otras epidemias para las que nuestros pueblos y gobiernos deberíamos prepararnos.

