Bulto posvacunación en mascotas

Pregunta: Buen día Dr., a mi perro de 5 meses se le aplicó la última vacuna y, después de eso, a la semana cuando lo estábamos bañando notamos un bulto que no tenía antes, parece como un pequeño tumor en forma de bolita. Me preocupé, pero después me llegó a la mente que pudo haber sido la vacuna de la rabia, ¿cree que sea por eso o debo preocuparme y llevarlo a un chequeo más profundo? Gracias

Respuesta: Algunos perros pueden experimentar reacciones adversas a las vacunas, aunque no son comunes. Es posible que el bulto sea una reacción a la vacuna, y me dices que ese bulto le apareció después de vacunarse. A veces la vacuna de la rabia provoca esa reacción, pero con el tiempo va disminuyendo su tamaño hasta desaparecer por completo. Si notas que esa bolita con el tiempo, en vez de desaparecer, se pone cada vez más grande, ya esto tendría que ser otro problema. Llévalo al veterinario y él te dirá inmediatamente si es una reacción a la vacuna o es otra cosa. Pero si es una reacción a la vacuna esto es totalmente normal y la bolita desaparecerá.