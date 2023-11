Monotarea: la importancia de concentrarte en hacer una sola cosa

La multitarea no es una virtud que deba ser valorada. ( SHUTTERSTOCK )

El multitasking es uno de los grandes males de estos tiempos. Aunque muchos presumen su habilidad para hacer varias cosas al mismo tiempo, los expertos hablan de que no es tan bueno como pensábamos ni tampoco una "virtud" que deba ser valorada.

Las demandas del mundo actual son las causantes de que la multitarea se haya convertido en algo muy común en el entorno laboral, académico e incluso personal. Así lo considera el psicólogo clínico y coach de bienestar Miguel González.

"El acceso a los dispositivos tecnológicos y la creciente conectividad han generado una falsa ilusión de que la multitarea nos hace más productivos", explica el profesional de @mentalmenterd.

El lado negativo

El multitasking descontrolado puede afectar nuestra salud mental. Está comprobado que la multitarea está directamente relacionada con niveles más altos de ansiedad y estrés, debido a la falsa impresión de tener muchas actividades que necesitan resolverse con inmediatez.

Aparte del estrés y la ansiedad, se desencadenan emociones como la irritabilidad y la frustración. González indica que el multitasking incluso puede afectar la valoración que tenemos de nuestras aptitudes, al considerar que no somos capaces de cumplir con nuestra agenda.

Además, puede hacer que nos cueste más conciliar el sueño. Al realizar varias actividades a la vez, lo que realmente ocurre en el cerebro es que se activan varias redes de neuronas al mismo tiempo, lo que mantiene el sistema nervioso trabajando más forzado y más activo de lo normal.

Si realizamos multitasking de forma frecuente, nuestras neuronas reajustan sus ritmos de actividad y permanecen alerta incluso cuando dejamos de hacer esas tareas. Esto resulta un problema si la hora de dormir está cerca, pues nos iremos a la cama con el cerebro más activo de la normal y nos costará conciliar el sueño.

Concentrarnos en una sola cosa

Una falsa creencia sobre el multitasking es que nos permite ser más productivos. La realidad es todo lo contrario: "Cuando se intentan ejecutar varias actividades al mismo tiempo, es imposible que nuestro rendimiento esté al 100 %", aclara el psicólogo. Entonces, si lo que buscamos es optimizar nuestro rendimiento, lo ideal es apostar a la monotarea, o sea, enfocarnos en una actividad a la vez.

"El beneficio de realizar una cosa a la vez es que te permite concentrarte en el presente (mindfulness). Esto quiere decir que podrás desconectarte de preocupaciones sobre situaciones futuras y a veces hasta improbables", refiere González. "De pronto, notarás cómo la ansiedad y otras emociones desagradables irán disminuyendo, logrando una mejor calidad en lo que hagas".

El experto sostiene que la monotarea no implica no poder hacerlo todo, sino distribuir el tiempo de forma inteligente para cumplir con todo, haciendo una sola tarea a la vez.

A continuación, González comparte algunas recomendaciones para implementar la monotarea en el día a día libre de culpas:

1. Cambia de perspectiva. El primer paso es dejar de ver la monotarea como una limitación para considerarla un enfoque más efectivo y saludable.

2. Establece prioridades. Dentro de tus actividades, selecciona las urgencias, lo importante, lo que requiere atención especial o podría tener consecuencias si no ejecutas.

3. Procura que tus expectativas sean realistas. Aceptar que no puedes hacerlo todo a la vez te ayudará a reducir la presión que te autoimpones.

4. Celebra tus logros. Sé consciente de lo que eres capaz de hacer y resolver a lo largo de un día, de una semana o un mes, o según tu planificación.

5. Utiliza agendas o programas de organización. Existen apps que te ayudan a enfocarte en una sola tarea a la vez porque ramifica los pendientes.

6. Asigna fecha límite a cada tarea. Así tendrás que reorientar tu tiempo para completar una tarea puntual.

7. No asumas demasiadas responsabilidades. No involucrarte en algunas cosas, sobre todo si eres consciente de que no las realizarás, es signo de autoconciencia y autocuidado.

8. Deja margen de tiempo para imprevistos. Es normal que cosas no planificadas ocurran y debas resolverlas. Organiza tu tiempo reconociendo que esto puede pasar y así evitas generar estrés y podrás reorganizarte. l