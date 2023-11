Enuresis en la adultez: desmitificando un desafío silencioso

Pregunta: Buenas mi querida doctora, le escribo mi historia a ver si puede ayudarme. Soy una mujer de 37 años y sucede que desde pequeña me orino en la cama. Recuerdo que mi madre me estrujaba la sábana en la boca y dormía sola. Me decían "la miona", cosa que me dolía mucho. Luego que crecí solo me ocurre cada uno o dos meses. Me he hecho análisis y todo está bien. Mi psicólogo me dijo que llego a un punto del sueño donde mi cuerpo se relaja completamente y no puedo controlar eso. Pero es algo que me está afectando mucho porque quiero convivir con mi pareja bajo el mismo techo, pero eso me limita, le digo que no estoy preparada. Me digo que nunca tendré un hogar y me deprimo muchísimo. Espero pueda ayudarme.

Respuesta: ¡Hola! Me imagino que el psicólogo te explicó lo que es la enuresis, que se deriva de los Trastornos de la Excreción, según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos Mentales DSM-5, los cuales implican la eliminación inapropiada de orina o heces y se suelen diagnosticar por primera vez durante la infancia o la adolescencia.

Por lo que me cuentas, sí cumples con los criterios para su diagnóstico y tu tipo de enuresis es nocturna, que es la más común, especialmente durante el primer tercio de la noche. Lo que no me queda claro es si eres de las personas que atrasas ir al baño, es decir, que sientes el deseo pero el sueño te vence.

Hiciste bien en ir a un psicólogo, pero lo que no creo es que fuera el indicado, pues me expresas que aún estás deprimida y ese debería ser uno de los principales temas a tratar en terapia, así como esa creencia errada de que "no tendrás familia", pues sin buscarlo es como una crónica de una muerte anunciada, eso provoca que no puedas ver cambios en tu vida.

Te exhorto a cambiar de terapeuta, buscar uno con especialidad en Terapia Cognitiva Conductual para trabajar la depresión, así como la Enuresis que, como te has fijado, ha marcado muy duro lo que eres hoy en día. Sé que una de las cosas que más te cuestionas es el por qué ocurre cada cierto tiempo y esto tiene que ver con tu estado de ánimo, con los niveles de ansiedad, pues el cuerpo tiene múltiples formas de manifestar cómo siente que vamos llevando la vida.