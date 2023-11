Cómo entender y controlar la agresión en perros

Pregunta:

Feliz día doctor; soy fiel a su columna y pendiente de cualquier inquietud con relación a las mascotas.

Tengo una chihuahua de dos años y medio, le han pasado tres calores, últimamente está agresiva, no la puedo bañar porque me tira. La primera vez me mordió y le di con un periódico, pero se cuadra, duerme en mi habitación en su colcha, pero cuando la subo no quiere bajar y se pone agresiva, muy agresiva, de tal manera que me asusté con la segunda vez.

Todos los días la saco y le doy su vuelta bien extensa y dinámica. Pero dura sola durante todo el día hasta que yo llego de mi trabajo. Estoy muy inquieta con la actitud que está asumiendo.

A la espera de sus comentarios y de qué manera podría cambiar y sus recomendaciones al respecto.

Gracias... Luz.

Respuesta:

La agresión en los perros puede ser causada por diversas razones. Aquí tienes algunas recomendaciones para ayudarte a lidiar con la agresión de tu chihuahua:

Consulta a un veterinario: lo primero que debes hacer es llevar a tu chihuahua al veterinario para descartar cualquier problema de salud, ya que el dolor o la incomodidad física pueden hacer que un perro se vuelva agresivo.

Consulta con un entrenador de perros: un profesional puede ayudarte a comprender la agresión de tu chihuahua y desarrollar un plan de entrenamiento adecuado.

Evita el castigo físico: golpear a un perro con un periódico puede empeorar la agresión y dañar aún más la relación entre tú y tu mascota.

Consulta sobre la esterilización: la esterilización puede ayudar a reducir algunos comportamientos agresivos en perros, especialmente en hembras que pasan por ciclos de celo.

Recuerda que cambiar el comportamiento de un perro lleva tiempo y paciencia.