La importancia de la empatía en la relación de pareja durante el duelo

Pregunta: Hola Dra. Simó, hace 6 meses perdí a mi papá por un cáncer, he vivido momentos muy difíciles, sé que la vida continúa, pero hay días que simplemente no me siento bien, estoy súper triste. El problema es que mi esposo se molesta, me dice que deje la ñoñería, que ya pasó bastante tiempo, que debo seguir adelante y me hace sentir peor. No creo que sean justos esos comentarios ya que mi relación con mi papá era muy cercana, cosa que no pasa entre mi esposo y su papá. No sé cómo manejar esto, pues eso me ha llevado a que oculte mis sentimientos cuando estoy delante de él.

Respuesta: Tener una relación de pareja no es tan solo acostarnos y tener sexo, es sentirnos acompañados por ese individuo que debería ser un gran amigo, que respete lo que sentimos y que por lo menos intente ser empático o sensible ante lo que estamos viviendo. Como bien explicas, él no tiene buena relación con su padre y por lo tanto entiende que los demás deben manejarse de igual forma.

Creo que es momento de marcar límites y exigirle respeto ante las formas que tienen (bastante diferentes) de vivir los duelos. Le explicarás que tienes tu forma y que no estás en la disposición de cambiar para agradarlo y que no ocultarás lo que sientes buscando evitar que él se moleste ya que no estás haciéndole mal a nadie.

Poner límites es necesario para que el otro entienda que no somos su títere y no puede controlar la forma en que amamos y expresamos lo que sentimos.

En cuanto a tu tristeza, abrázala fuerte pues es el precio que estás pagando por todo el amor que sientes por tu papá.