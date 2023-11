Cultiva el amor propio en el matrimonio

Pregunta: Hola Dra. Simó. Voy a cumplir cuatro años de casada, soy cristiana y desde que me casé, desde la primera noche de bodas, he experimentado por parte de mi esposo menosprecios en cuanto a mi cuerpo se refiere y esto ha ido en aumento. Sus críticas son 'tú estas gorda o flácida' y sus miradas han provocado que no quiera desnudarme frente a él. Además, cuando tenemos ciertos enfrentamientos me dice palabras muy destructivas y minimiza la persona que soy, hay maltratos verbales de su parte y ya, por último, también estoy como violenta, reacciono mal y hemos llegado al punto de la violencia física. ¿Cómo puedo mejorar mi relación?

Respuesta: Para mejorar la relación lo primero que tienes que mejorar es la conexión contigo misma, asumir y entender que no mereces ese trato, estar clara de que la persona que esté contigo debe amarte y respetarte y que los maltratos no pueden ser parte del día a día.

Debes estar totalmente convencida de que la forma en que vives tu relación no es sana y que así no deseas continuar. Es necesario ponerle límites a tu esposo, que aprenda a respetarte, a valorarte en la justa medida, pero para lograrlo tienes que realizar un cambio en ti.

Él debe percibir que ya no estás en la disposición de "aguante", que si continúan con la relación será bajo otros criterios y no darás cabida a la violencia. Pero nada de esto lo puedes lograr sola, por eso te recomiendo visitar un psicólogo especialista en violencia que te contenga y eduque para que tú puedas lograr todos tus objetivos.

Sé que te cuestionas del porqué aguantas y es que la pareja tiene mucho poder sobre nuestras decisiones y autoestima, y aunque no lo creamos, esto nos impacta al punto de producir en nosotras mucha inseguridad y miedo.