Tres etapas de creación de capital

Siempre que vemos a alguien que tiene buen nivel de patrimonio pensamos que queremos también llegar a ese punto. Bueno, muchos solo piensan en estar ahí.

—¿Y es malo querer estar ahí, Diego Sosa?

Malo no es, solo que para la mayoría de los habitantes del planeta es poco realista. La posibilidad sería recibir una gran cantidad de dinero: Herencia, lotería, etc. Y luego mantenerlo, que es lo realmente difícil.

Para la generalidad de los humanos existe un camino: ser persistentes y disciplinados. O también puede hacerme caso y, a pesar de no ser como describí, trazar su plan y ponerlo en automático.

Lo describo en tres etapas:

Ahorrar e invertir lo ahorrado: La creación de patrimonio no se logra con el ingreso que se tiene, sino con lo que no gastamos de ese ingreso. Dinero que ahorramos, dinero que debemos invertir. Antes era más difícil poner nuestro ahorro a producir, ya logramos hacerlo de inmediato. Enviarlo a una cuenta de inversión de manera automática es lo que llamaría no exponerlo a tentaciones y supuestas emergencias. Ganar más: Una vez dominamos la etapa del ahorro, llega el momento en que aumentamos nuestros ingresos. De manera automática debe aumentar nuestro ahorro. Más conocimiento de utilidad me lleva a mayores ingresos y, por ende, al aumento de mi patrimonio. Invertir al máximo: Llegada la hora, debemos dedicar tiempo a saber de inversiones y así multiplicar nuestro ya logrado patrimonio.

Pudiéramos nombrar más etapas, pero con este método, creo que es suficiente para cualquier mortal crear una excelente vida financiera. No es lo mismo que lo que muchos identifican como buena vida.

Ya me metí en otro tema, bueno, en una columna más adelante les hablo al respecto. Lo importante que quiero que se lleven de esta: vivir como rico no es gastar todo lo recibido y hasta gastar lo que me ganaré en el futuro (sí, se puede, tomando préstamos que luego pagaré con mis subsiguientes salarios o ingresos).

Los ricos perpetuos crean patrimonio y se dan los lujos de los ingresos que genera ese patrimonio. Así sí se puede vivir en abundancia por siempre.