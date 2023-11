Orquitis en perros: ¿qué hacer?

Pregunta: Saludos Dr. Munir. Mi inquietud es la siguiente, a uno de mis Pitbull le han crecido los testículos tan grandes que no se puede sentar y le molesta al caminar. Es un perro sumamente cariñoso, es guardián y no de pelea. Aquí le mando fotos del perro para ver en qué me puede ayudar. Gracias de antemano. Ronnie.

Respuesta: Estuve observando las fotos que me enviaste y lo que presenta tu perro es orquitis o inflamación de los testículos. Varios factores pueden ocasionar la inflamación: una infección urinaria, picaduras de insectos, agresión física (golpes), peleas entre animales o tumores.

Normalmente con un tratamiento bajamos la inflamación, pero en tu caso lo que amerita es una castración, o sea, la extirpación de los testículos.

Es una cirugía sencilla de uno o dos días interno y con esto le evitarás todas las molestias que tiene tu perro al caminar. Te recomiendo que lo lleves al veterinario para una mejor evaluación, ¡cuanto antes mejor!